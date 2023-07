Les fortes chaleurs se sont installées et nous en aurons, cette année, pour encore 2 mois. La recherche de fraicheur est primordiale, que ce soit pour les personnes en bas âge ou pour nos anciens. Nous allons vous proposer des solutions afin de rafraichir votre habitation, mais ne l'oubliez pas, la première chose à faire afin de lutter contre les hautes températures, c'est de boire de l'eau !

Le best-seller de cette saison, c'est le climatiseur. En effet, cet appareil refroidit l'air ambiant en transformant la chaleur en fraicheur par divers moyens, et ventile ces calories dans vos pièces. Le ventilateur, quant à lui, occupe une fonction un peu différente. En effet, il se charge de renouveler l'air présent dans votre foyer et crée du vent. Moins couteux que le climatiseur, il est aussi plus pratique, car il ne nécessite que d'être branché au secteur (pas de bouche à placer en extérieur).

Nous allons vous présenter deux listes. L'une avec des climatiseurs et l'autre avec des ventilateurs, le tout en promotion afin de vous aider à lutter contre la vie chère.

Climatiseur







Ventilateur



