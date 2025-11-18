MàJ : La Commission européenne officialise l'ouverture d'une enquête de marché qui concerne Amazon Web Services et Microsoft Azure. Elle devra donc déterminer si Amazon et Microsoft doivent être considérés comme des gatekeepers pour le DMA avec leurs services cloud. Google Cloud n'est par contre pas visé par une enquête.

-----

Selon Bloomberg, la Commission européenne envisage sérieusement d'inclure Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud dans le champ d'application de la législation sur les marchés numériques.

Cette démarche fait suite à une série de pannes d'envergure qui ont paralysé de nombreux services mondiaux, soulignant la dépendance critique du marché à une poignée d'acteurs dominants.

Pourquoi le cloud a-t-il échappé au DMA jusqu'à présent ?

Jusqu'à maintenant, les plus grands fournisseurs de cloud ont navigué sous le radar du Digital Markets Act (DMA) en vigueur depuis 2023. La raison principale tient à leur modèle économique qui repose sur des contrats d'entreprise (B2B).

Ce fonctionnement rend particulièrement complexe le décompte précis des utilisateurs individuels, un des critères fondamentaux utilisés par l'UE pour désigner les gatekeepers (grands contrôleurs d'accès) et leur imposer une surveillance renforcée.

Des pannes à l'origine de l'alerte à Bruxelles

Plusieurs incidents récents ont servi de catalyseur à la réflexion réglementaire. Le mois dernier, une panne de près de 15 heures chez AWS a perturbé les opérations de centaines d'entreprises de premier plan.

De même, Microsoft Azure a connu des difficultés en octobre, affectant les enregistrements pour les vols d'Alaska Airlines et interrompant même les votes au sein du Parlement écossais.

En juin, une panne mondiale de Google Cloud avait également mis à mal des plateformes populaires comme Spotify et Discord.

Les conséquences d'un régime DMA

Si l'enquête aboutit à une désignation en tant que gatekeepers, les entreprises concernées devront se plier à un ensemble de règles strictes. Parmi les obligations, une meilleure interopérabilité avec des solutions concurrentes et une portabilité des données facilitée pour les utilisateurs.