L'application Xbox TV débarque sur certains modèles de Fire TV Stick d'Amazon, ouvrant ainsi la porte aux jeux Xbox sans avoir à acheter de console.

Car l'application propose l'accès au service par abonnement Xbox Game Pass, qui permet via son offre Ultimate d'accéder à des jeux Xbox et PC en streaming.

Cela était déjà possible depuis l'application sur Android, ce sera désormais le cas depuis les dongles d'Amazon, qui prennent également en charge la connexion d'un contrôleur de jeu via Bluetooth.

L'application est désormais accessible sur le Fire TV Stick 4K max de 2024 et le Fire TV Stick 4K de 2023. Malheureusement, l'application n'est actuellement disponible que dans 25 pays, il faudra passer par l'Amazon Appstore pour récupérer l'application et l'installer.

Pour Microsoft, il s'agit du premier portage de son application sur un dispositif autre qu'un téléviseur Samsung. Il s'agit également d'une preuve de plus de la volonté de Microsoft d'étendre son champ d'action en proposant ses titres au public le plus large possible.