Le secteur des écouteurs sans fil comprend de très nombreuses références. Beaucoup sont proposées à des tarifs très bas mais se montrent très limitées tant en qualité sonore qu’en autonomie et en confort.

Des écouteurs sans fil de qualité pour moins de 60 euros, est-ce vraiment sérieux ? La marque CMF by Nothing tente l’expérience avec les CMF Buds 2 et CMF Buds 2 Plus, deux écouteurs sans fil voulant offrir une belle qualité sonore, de la réduction de bruit active convaincante et une autonomie décente, le tout à un prix contenu.

Le boîtier carré aux angles arrondis ne pèse que 45 grammes et intègre une partie mobile permettant de l’attacher à un cordon. Il embarque une batterie intégrée rechargeable via un connecteur USB-C assurant jusqu’à 55 heures d’écoute au total, avec possibilité de charge rapide assurant 7h30 après seulement 10 minutes de charge.

Un discret bouton dans le boîtier peut faciliter l’appairage lorsque les écouteurs sont déjà reliés à un équipement mais la première configuration reste très facile, notamment si l'on dispose de l'application dédiée Nothing X.

Une diode permet de connaître l’état de charge du boîtier : blanc, il y a reste plus de 30% de batterie, rouge, la batterie passe sous les 30%. A l’intérieur, des encoches permettent de ranger les oreillettes et des aimants facilitent leur placement.

Toutefois, en voulant les remettre rapidement dans le boîtier ou dans le noir, on peut être amené à chercher un petit moment la bonne encoche et l'orientation correcte. Rien de méchant mais c’est parfois un peu frustrant jusqu'au soulagement de l'emboîtage magnétique.

Des écouteurs sans fil avec du bon son

Les écouteurs CMF Buds 2 constituent la proposition originale s’appuyant sur un transducteur spécial de 11 mm segmentant bien les fréquences graves et aigues avec une optimisation Dirac Opteo permettant de détacher la voix et les instruments.

La qualité audio peut également être adaptée avec la technologie Ultra Bass 2.0 et les six micros intégrés garantissent des appels vocaux clairs et une réduction de bruit du vent efficace.

Les oreillettes sont de type intra-auriculaires à tige avec embouts silicone. Plusieurs tailles sont proposées dans la boîte et elles offriront un premier niveau d’isolation passive. Les écouteurs CMF Buds 2 offrent aussi une réduction de bruit active dont le fabricant promet qu’elle peut atteindre 48 dB.

Les écouteurs présentent une coque certifiée IP55 qui permettra de les protéger de la pluie et de la sueur. Un bouton personnalisable est présent au sommet de la tige pour activer les fonctions préférées (prise d’appel, volume, changement de morceau…) avec des combinaisons de 1, 2 ou 3 appuis courts et/ou des appuis longs, tandis que l’insertion de l’écouteur dans l’oreille est plutôt confortable une fois la bonne taille d’embout trouvée.

Ils bénéficient d’une détection intra-auriculaire qui coupera automatiquement le son lorsque l’on retire l’une des oreillettes. La tenue dans les oreilles est plutôt bonne et ils ne tendent pas à s’en échapper, même pendant le sport.

Compatible Bluetooth 5.4, les écouteurs CMF Buds 2 ont l’avantage de proposer une connexion multipoint, ce qui permettra de basculer facilement d’un appareil à un autre. On pourra également les utiliser pour accéder à ChatGPT afin d’obtenir des réponses à des requêtes à la volée.

A noter que les écouteurs sont compatibles avec les systèmes Google Fast Pair et Google Swift Pair pour une détection et une connexion rapides.

On ne peut que recommander d’utiliser l’application Nothing X, pré-installée sur les smartphones Nothing et CMF ou bien téléchargeable depuis le portail Google Play Store car c’est de là que l’on pourra accéder à de nombreux réglages et réaliser une personnalisation assez poussée et impressionnante à ce niveau de prix.

Cela va de l’intensité de la réduction de bruit à celui de l’Ultra Bass en passant par le choix de l’égaliseur parmi des réglages prédéfinis à moins de vouloir créer son propre diagramme. L’application peut aussi guider pour le choix et le positionnement correct des embouts.

Depuis l’application, on pourra également activer un mode de faible latence qui ravira les joueurs mobiles mais peut tendre à réduire l’autonomie. L’application aidera enfin à retrouver ses écouteurs lorsqu’ils sont cachés au fond du canapé ou sur un magazine.

CMF Buds 2 Plus, encore plus de confort

La variante CMF Buds 2 Plus offre les mêmes fonctionnalités que les CMF Buds 2 mais ses écouteurs disposent d’un haut-parleur LCP de 12 mm, du support du LDAC et d’une réduction de bruit active légèrement plus performante, avec une atténuation à 50 dB.

Les CMF Buds 2 Plus ajoutent la possibilité de créer un profil audio personnalisé à partir d’un audiogramme permettant de calibrer plus finement les fréquences en fonction de l’audition.

L’autonomie est également légèrement supérieure, avec un peu plus de 60 heures d’autonomie (boîtier + écouteurs).

Le son généré par les CMF Buds 2 est de bonne facture, avec une production équilibrée pouvant être enrichie en basses avec l’Ultra Bass, jusqu’à en devenir très présentes. Le son est un peu plus étoffé avec les CMF Buds 2 Plus grâce à leur transducteur plus grand et le profil audio personnalisé mais les deux variantes délivrent un son qui pourrait rivaliser sans difficulté avec des produits concurrents positionnés plus hauts dans la grille tarifaire.





L’autonomie pourra varier en fonction de l’activation et du mode d’utilisation de l’ANC mais la promesse de plusieurs heures de fonctionnement est globalement respectée, avec la sécurité de pouvoir rapidement ajouter quelques heures supplémentaires via la charge rapide.

La réduction de bruit active est appréciable et répond aux attentes. Elle est suffisamment performante pour permettre de s’isoler si nécessaire mais elle n’arrêtera pas tous les sons, certains restant audibles malgré tout. Toutefois, pour ce niveau de prix, l’ANC est loin d’être anecdotique.

Les écouteurs sans fil CMF Buds 2 sont disponibles au prix de 49,95 € sur le site Nothing.tech et sur certaines plates-formes comme Amazon.

Les écouteurs sans fil CMF Buds 2 Plus sont disponibles au pix de 69,95 € sur le site Nothing.tech.