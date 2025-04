Comme promis, le fabricant Nothing dit tout de son nouveau smartphone CMF Phone 2 Pro après une campagne de teasing l'ayant dévoilé peu à peu ces dernières semaines.

C'est le deuxième appareil mobile de la marque CMF by Nothing et qui conserve le même esprit un peu décalé du premier modèle. Il faut trouver les moyens de se différencier sur segment très concurrentiel et la marque joue sur son style et ses coloris pour se faire remarquer.

CMF Phone 2 Pro, de la fantaisie mais une fiche technique solide

En l'occurence, le CMF Phone 2 Pro propose une coque en deux tons avec toujours les vis apparentes et en bas l'attache pour un accessoire. L'étanchéité reste limitée à une certification IP54, légèrement améliorée par rapport à son prédécesseur, et le smartphone joue les poids légers avec 185 grammes sur la balance et une épaisseur de 7,8 mm.

Il embarque un processeur Dimensity 7300 Pro 5G de MediaTek, évolution légère du Dimensity 7300 du CMF Phone 1 et s'enrichit au niveau du bloc photo avec trois modules : un grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique x2 et un ultra grand angle de 8 mégapixels, sans compter à l'avant le capteur à selfies de 16 mégapixels.

L'affichage AMOLED offre une diagonale de 6,77 pouces avec résolution FHD+ et rafraîchissement d'écran 120 Hz gérant 1 milliard de couleurs. L'appareil intègre en outre une batterie de 5000 mAh promettant deux jours d'utilisation.

Le CMF Phone 2 Pro est l'occasion d'introduire des accessoires comme des objectifs interchangeables pour apporter la macro ou le fisheye et une coque combinant les fonctions portefeuille et support. Il intègre enfin la connectivité sans contact NFC qui manquait à son prédécesseur.

Le smartphone CMF Phone 2 Pro est dès à présent disponible en précommande (les ventes débuteront le 6 mai) au prix de 259 € avec une configuration 8 / 128 Go ou 289 € en version 8 / 256 Go.

Précommandé sur le site Nothing, il donne droit en cadeau à des écouteurs sans fil CMF Buds 2 en coloris noir ou blanc (valeur 49,95 €).

Trois écouteurs sans fil à moins de 60 € !

Car le smartphone ne vient pas seul. Nothing présente également pas moins de trois nouveaux écouteurs sans fil dans sa nouvelle gamme CMF Buds 2 misant sur des performances équilibrées et un prix agressif.

L'offre principale est constituée par les CMF Buds 2 avec leur son optimisé Dirac Opteo et leur haut-parleur de 11 mm. Pour 49,95 €, vous disposerez d'écouteurs avec effet audio spatial, technologie Ultra Bass 2.0 et réduction de bruit active (ANC) de 48 dB.

Ils annoncent une autonomie de 55 heures au total (avec batterie de l'étui) et de 7,5 heures d'écoute via la batterie des oreillettes, avec charge rapide.

Ils sont certifiés IP55 (résistants à la pluie), supportent la double connexion avec deux matériels distincts et embarquent 6 micros pour les appels vocaux avec réduction du bruit ambiant et du vent. Et vous pourrez même invoquer l'IA ChatGPT pour répondre à toutes vos demandes !

Les écouteurs sans fil CMF Buds 2 Plus montent d'un cran dans les caractéristiques avec un haut-parleur un peu plus grand, une réduction de bruit un peu plus performante (-50 dB) et une certification Hi-Res.

Ils conservent le son spatial, la double connexion, les 6 micros pour les appels vocaux et l'intégration ChatGPT tout en offrant une autonomie plus conséquente : 65 heures au total et 8,5 heures par oreilllette, avec charge rapide.

Les écouteurs CMF Buds 2 Plus sont proposés à 59,95 €, ce qui reste un tarif très abordable pour l'ensemble des fonctionnalités proposées.

Enfin, les écouteurs CMF Buds 2a se positionnent en ouverture de gamme grâce à leur tarif très doux de 39,95 €. Ils jouent d'un grand haut-parleur de 12,4 mm avec calibration Dirac et d'une réduction de bruit à 42 dB.

Associés à l'application Nothing X et à leur compatibilité Bluetooth 5.4, ils bénéficient d'une latence faible idéale pour les jeux mobiles. Ils se limiteront à 4 micros pour réduire les bruits ambiants et améliorer les conversations téléphoniques et ont une autonomie de 35,5 heures au total et 5h30 pour les oreillettes.

Certifiés IP54, la double connexion reste de mise mais pas le son spatial. On pourra toujours convoquer ChatGPT pour répondre à toutes les requêtes.