En plus du smartphone CMF Phone 1 et de la montre connectée CMF Watch Pro 2, la marque CMF by Nothing lance des écouteurs sans fil CMF Buds Pro 2. Ils prennent donc la suite des CMF Buds Pro sortis en septembre 2023 qui avaient brillé par leur excellent rapport qualité-prix.

Au format semi inter-auriculaire et compact, les Buds Pro 2 arborent un design plutôt raffiné. Avec un poids de 4,9 g par écouteur, ils sont certifiés IP55 pour une protection contre la poussière et les jets d'eau à basse pression provenant de toutes les directions.

Une originalité est un Smart Dial personnalisable sur le boîtier. Une molette peut être tournée pour ajuster le volume et gérer la lecture, tandis qu'un appui contrôle l'annulation de bruit, active l'assistant vocal, passe en mode de faible latence ou coupe le micro.

Une personnalisation des fonctionnalités du Smart Dial peut se faire dans l'application Nothing X. Les contrôles tactiles plus habituels directement sur les écouteurs demeurent de la partie.

ANC de jusqu'à 50 dB

Les écouteurs Buds Pro 2 sont équipés d'un système à double haut-parleur avec un diaphragme de 11 mm et revêtement en titane pour les basses, tandis que c'est un tweeter de 6 mm pour les aigus. Chaque écouteur dispose de trois micros HD.

Avec la technologie audio sans fil LDAC (codec audio) et la certification Hi-Res Audio, ils bénéficient également d'une technologie Ultra Bass 2.0 pour une identification et une amélioration dynamique des basses en temps réel.

La réduction de bruit active hybride (ANC) est de jusqu'à 50 dB sur une plage de fréquences de 5000 Hz. Elle s'adapte automatiquement aux fuites entre l'écouteur et le conduit auditif, tandis qu'un mode adaptatif permet d'ajuster le niveau de l'ANC en fonction du bruit ambiant de l'environnement.

Les Buds Pro 2 se connectent aux appareils Android et iOS via Bluetooth 5.3. Une connexion peut se faire à deux appareils en même temps. Sans réduction de bruit active, ils offrent jusqu'à 11 heures d'autonomie et jusqu'à 43 heures avec l'étui de charge.

À noter par ailleurs une intégration de ChatGPT dans le cadre de l'application Nothing X à utiliser sur smartphone de la marque éponyme… et sous-marque CMF.

Prix et disponibilité

Disponibles sur le site de CMF by Nothing, les écouteurs sans fil CMF Buds Pro 2 sont particulièrement séduisants avec leur petit prix de 59 €, ils seront également disponibles chez Amazon.