Pour se distinguer sur un marché saturé et sur des segments aux innombrables déclinaisons possédant des caractéristiques similaires, la marque Nothing fait le choix de styles uniques et facilement reconnaissables ou étonnants.

Pour ses propres smartphones, elle joue sur la coque transparente et les bandes lumineuses du Glyph, comme c'est le cas sur les récents Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Pro, en attendant un Nothing Phone (3) qui n'arrivera que dans plusieurs mois.

Du côté de sa marque fille CMF By Nothing, le choix est aussi à la différenciation par les petits détails. Le premier modèle CMF Phone 1 se distinguait par ses vis apparentes sur la coque et son système d'attache dévissable tout en proposant l'interface Nothing OS, le tout à un tarif abordable.

Un style différenciant et trois capteurs photo

Cette année, un nouveau smartphone CMF Phone 2 Pro by Nothing sera officiellement présenté le 28 avril prochain mais, comme souvent, la marque ne résiste pas au plaisir de multiplier les teasers et de dévoiler les grandes lignes de son modèle avant l'heure.

On a déjà un premier aperçu du smartphone qui profitera toujours d'un design reconnaissable par les vis présentes au dos et le système d'attache mais avec la nouveauté d'une coque en deux teintes.

Si le modèle original avait deux capteurs photo le CMF Phone 2 Pro ajoutera un troisième module. Le smartphone s'annonce bien équipé puisque l'on comptera un module grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique x2 et un ultra grang angle de 8 mégapixels, avec une photographie computationnelle TrueLens Engine 3.0 qui embellira les clichés.

Le "Pro" du CMF Phone 2 Pro viendra surtout de son processeur mobile. Nothing a fait le choix de la puce Dimensity 7300 Pro 5G de MediaTek, évolution légère du Dimensity 7300 qui équipe le CMF Phone 1.

Essential Space chez CMF

La grande nouveauté du modèle est qu'il aura lui droit à la fonctionnalité Essential Space, la "deuxième mémoire" alimentée par IA imaginée par Nothing et proposée sur les Nothing Phone (3a) et (3a) Pro.

Elle permet de capter des brides d'information au quotidien pour servir de pense-bête ou de boîte à idées avec une analyse et un classement grâce à l'intelligence artificielle.

On distingue d'ailleurs sur la tranche la touche dédiée placée sous le bouton d'alimentation pour accéder directement à cet espace spécial qui n'attendra que vos souvenirs.

Nothing tente de trouver des usages innovants et pratiques à l'intégration de l'IA dans ses smartphones, au-delà des fonctions d'accompagnement ou de rédaction / synthèse de documents, et Essential Space est un pas en ce sens.

Il manque encore les informations de disponibilité et de prix. La présentation officielle devrait dévoiler tous les détails dans quelques jours. Il sera intéressant de voir si Nothing en dit plus sur la stratégie Essential Space dont tout laisse à penser qu'elle sera développée avec un bloc de fonctions gratuites et une partie payante avec abonnement.