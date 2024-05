En cas d'oublie, de perte ou de vol de smartphone, il existe plusieurs dispositifs de sécurité afin de verrouiller l'accès au contenu de l'appareil. L'idée est d'une part de protéger ses données, mais également de tenter de dissuader les voleurs qui pourraient avoir des difficultés à rendre le smartphone utilisable.

Si aujourd'hui les appareils modernes font appel à la biométrie, qu'il s'agisse de reconnaissance faciale ou de lecteur d'empreintes digitales, une couche plus basique de protection se présente sous la forme du code PIN, un code à 4 chiffres (devenu motif il y a quelques années) bien moins sécurisé.

Le code PIN (Personal Identification Number) se présente comme une série de chiffres allant de 0 à 9. Selon les constructeurs, il se décline en série de 4 à 6 chiffres. Notons qu'il se veut différent du code PIN lié à la carte SIM, permettant un double blocage.

La société Data Genetics a récemment dressé une liste des codes PIN les plus utilisés à travers le monde, et donc potentiellement ceux ciblés en priorité par les voleurs qui parviendraient à mettre la main sur un smartphone. Voici la liste en question :

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

A contrario, voici une liste de PIN à 4 chiffres les moins couramment utilisés :

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093

Rappelons qu'il existe plus de 10 000 combinaisons différentes avec un code à 4 chiffres.

Pour accroitre la sécurité de votre appareil, il est recommandé d'éviter les suites numériques, la redondance de mêmes chiffres, mais plus largement d'opter pour le code de déverrouillage par motif ou via données biométriques uniquement lorsque cela est possible.