10 ans après sa sortie, GTA 5 reste l'un des titres les plus joués et les plus populaires à travers le monde, il est également l'un des plus prisés des hackers qui ont fini par mettre la main sur le code source du jeu.

À la veille de Noël, un groupe de pirates a ainsi divulgué le code source de GTA 5 sur le Dark Web, Telegram ainsi que sur plusieurs serveurs Discord. L'affaire fait écho à l'attaque de Rockstar menée il y a un an par le groupe Lapsus$ et dont un des participants vient justement d'être condamné à une hospitalisation à vie dans un établissement surveillé.

GTA 5 : le code source révèle une foule de contenu jamais sorti

Dans les publications liées au partage du code source, on pouvait d'ailleurs voir un message rendant hommage à Arion Kurtaj, l'adolescent condamné à Londres il y a quelques jours.

Dans les fichiers partagés sur la toile, certains utilisateurs ont découvert des mentions à un grand nombre de DLC et contenus jamais sortis au sein du jeu. Au total, ce sont 8 DLC de GTA 5 qui sont mentionnés et qui n'ont jamais été proposés par Rockstar qui a préféré se concentrer sur GTA Online.

L'un des packs mentionnés laisse entendre que les joueurs auraient pu retourner à Liberty City.

En marge des fichiers liés au jeu, l'archive publiée en ligne contient également des informations personnelles sur pas moins de 1158 employés de Rockstar Games et notamment leurs adresses e-mail. Il faudra plusieurs mois pour décortiquer l'archive partagée, et les découvertes concernant GTA 5 pourraient encore être nombreuses à l'avenir.