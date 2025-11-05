La société de biotechnologie Colossal Biosciences, déjà célèbre pour ses ambitions folles de dé-extinction, vient de frapper un grand coup avec sa toute première acquisition. L'entreprise texane met la main sur Viagen Pets and Equine, un pionnier et leader mondial du clonage animal, marquant une étape décisive dans sa stratégie.

Ce rapprochement est tout sauf anodin. Il unit la plateforme d'ingénierie génétique de pointe de Colossal à l'expertise éprouvée de Viagen dans le clonage et la cryoconservation. Fondée en 2002 et issue de l'institut à l'origine de la brebis Dolly, Viagen apporte des protocoles au taux de réussite frôlant les 80 %, bien loin des 2 % habituels dans la recherche académique.

Cette acquisition fournit à Colossal les outils indispensables pour accélérer ses projets spectaculaires, dont le plus marquant reste celui annoncé en avril dernier.

Le souvenir du "Loup Sinistre" (Dire Wolf)

On se souvient en effet qu'en début d'année, Colossal avait dévoilé Romulus et Remus, deux louveteaux présentés comme la "renaissance" du Loup sinistre (Canis dirus), cette espèce géante popularisée par Game of Thrones et éteinte il y a 10 000 ans.

La professeure Beth Shapiro (Université de Californie à Santa Cruz) et Ben Lamm, PDG de Colossal Biosciences, avec les louveteaux Romulus et Remus.

Crédits : Colossal Biosciences

Il ne s'agissait pas d'une résurrection à l'identique, mais d'une "réinterprétation" : l'ADN du Canis dirus a été séquencé, et ses gènes spécifiques (grande taille, dentition, pelage) ont été adaptés et insérés dans le génome du loup gris actuel, son plus proche cousin.

Une stratégie qui prend tout son sens

Ce projet, ainsi que ceux visant à recréer le mammouth laineux (dont une "souris laineuse" a été une étape en mars dernier) et le dodo, sont des processus incroyablement lents. L'intégration de Viagen, qui a déjà cloné 15 espèces différentes et réussi à recréer un cheval de Przewalski à partir de tissus congelés en 1980, change la donne.

Comme l'admet Ben Lamm, le fondateur de Colossal, il n'est pas patient. L'opération transforme Colossal, qui passe d'une entreprise de recherche aux objectifs lointains à une plateforme biotechnologique diversifiée, capable d'obtenir des résultats concrets.

Si Colossal affirme vouloir restaurer des écosystèmes, cette accélération pose plus que jamais la question de l'évolution de ces espèces hybrides dans la nature et de leur interaction avec les espèces actuelles.