Grâce au pouvoir du soleil combiné à un stockage d'énergie, vous pouvez engendrer de l'énergie pour approvisionner vos appareils et vivre en autonomie. Et, comme vous n'aurez plus besoin de vous relier au courant du réseau conventionnel pour recharger votre ordinateur portable ou faire fonctionner votre réfrigérateur, vous serez indépendants et libres de vadrouiller et camper n'importe où et aussi longtemps que vous le désirerez.

Cependant, faire le meilleur choix pour votre véhicule, comme un van, n'est pas simple. En effet, au vu de la multitude de marques et produits disponibles, nous avons tendance à nous y perdre. Nous allons vous guider afin de faire votre choix, basé sur bon nombre de critères.

Opter pour un panneau solaire pour votre van présente de nombreux avantages indéniables. En exploitant l'énergie renouvelable du soleil et en la transformant en électricité pour votre usage quotidien, vous vous inscrivez dans une démarche écologique et durable.

Grâce aux cellules photovoltaïques des panneaux solaires installés sur votre véhicule, vous pouvez capter et absorber l'énergie solaire, qui est ensuite stockée dans votre powerbank XXL. Cette réserve d'énergie vous permet d'alimenter tous vos appareils sans dépendre du réseau électrique traditionnel.

Même avec un seul panneau solaire, vous serez en mesure de produire une quantité d'électricité suffisante pour commencer à vivre de manière plus responsable. Il s'agit là d'un investissement qui, à long terme, se révèle particulièrement bénéfique et qui mérite d'être sérieusement considéré ! En plus de faire des économies sur le long terme, vous contribuez activement à la préservation de l'environnement en réduisant votre empreinte carbone et votre dépendance aux énergies fossiles.

Comment choisir LE panneau solaire idéal pour vos voyages ?

Lorsqu'il s'agit de profiter de l'énergie solaire verte lors de vos aventures en plein air, les panneaux solaires portables offrent une solution fiable, pratique, efficace et respectueuse de l'environnement. Voici les éléments importants à prendre en compte pour bien choisir votre panneau solaire de voyage :

Puissance : il est préférable d'opter pour des panneaux solaires d'une puissance importante, mais il est essentiel de déterminer la quantité d'énergie dont vous avez réellement besoin. Inutile d'acheter un panneau solaire pliable de 420 W si vous n'avez besoin que de 200 W. Pour l'alimentation de votre van, des panneaux solaires d'une puissance comprise entre 200 et 350 watts conviendront parfaitement.

Type de panneau solaire : le choix est simple, privilégiez les panneaux solaires monocristallins par rapport à d'autres types. Ils présentent un taux de conversion plus élevé que les panneaux polycristallins, ce qui signifie qu'ils rechargent plus rapidement les batteries au plomb / lithium ou vos appareils mobiles.

Portabilité : la principale raison d'opter pour des panneaux solaires portables et pliables est leur facilité de transport. Ils doivent donc avoir un poids optimal pour que vous puissiez les déplacer aisément. Cependant, faites attention à un poids excessivement faible, car cela pourrait indiquer l'utilisation d'une technologie à couche mince moins efficace.

Connectivité : vérifiez d'abord la compatibilité du panneau solaire avec votre générateur solaire. S'ils sont compatibles, vous pourrez les connecter directement en utilisant les adaptateurs fournis. Il est essentiel que le processus de connexion du système soit simple et intuitif. L'énergie solaire portable est conçue pour vous faciliter la vie, pas pour la compliquer.

Conception et qualité de fabrication : la qualité de construction et les matériaux utilisés sont également des éléments à prendre en compte. Optez de préférence pour un panneau doté d'une béquille réglable, vous permettant de choisir l'angle optimal pour capter le maximum de soleil possible. Une conception bien pensée facilitera l'utilisation et l'efficacité de votre panneau solaire pendant vos escapades en plein air.

Notons tout de même, afin de mettre des chiffres sur l'efficacité de ces cellules photovoltaïques, que le taux de conversion d'un panneau solaire monocristallin de qualité est de l'ordre de 20 à 24%, ce qui signifie, pour vulgariser, qu'il faut 4 unités de soleil pour rendre 1 seule unité d'énergie (en gros). D'ailleurs, les panneaux solaires BLUETTI (PV120, PV200, PV350 ou PV420) affichent un taux de conversion d'environ 23,4%, les plaçant en haut du panier en termes de qualité.