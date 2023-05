D'après une étude du site Cable.co.uk relayée par Statista comparant le prix de l'internet mobile dans le monde à travers le prix moyen d'un Go de données mobiles, la France se place plutôt (très) bien par rapport à ses pays voisins.

En effet, le coût moyen pour 1 Go de data en internet mobile est d'environ 0,23 € dans l'Hexagone. Bien que ce soit moins bien qu'en Israël, en Italie et en Inde (respectivement 0,04, 0,12 et 0,17 euro en moyenne), cela reste bien meilleur qu'en Chine, en Espagne et au Maroc où les consommateurs paient en moyenne 0,41, 0,60 et 0,69 € / Go. Les prix grimpent ensuite en flèche en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis où les clients dépensent respectivement 2,66, 3 et 5,60 euros pour avoir accès à 1 Go d'internet mobile soit de 10 à 24 fois plus cher qu'en France (!), tout en sachant que dans d'autres pays les offres n'incluent pas forcément d'Internet illimité.

Il est à noter que le Canada est l'un des pays où l'Internet mobile est le plus cher avec un coût moyen de 5,92 euros par Go de data. Cependant, cela reste toujours moins cher qu'en Corée du Sud où les clients déboursent en moyenne 12,50 euros par Go consommé !

#Internet : selon une étude de @CableUK, qui a analysé 5 292 forfaits dans 233 pays et territoires, c'est en Israël que les données mobiles sont les moins chères : 1 Go n'y coûtait en moyenne que 4 centimes € en 2022. La France se classe au 7e rang mondial (23 centimes €/Go). — Statista FR (@statista_fr) January 13, 2023



Comment expliquer de telles disparités ?

Selon Dan Howdle, un expert de Cable.co.uk, les prix abordables dépendent de la présence de bonnes infrastructures d'internet haut débit mobile et fixe, ce qui est le cas en France. Il arrive aussi que des impératifs économiques entrent en jeu pour garantir l'accès à internet aux populations les moins favorisées. À l'inverse, dans les pays où le niveau de richesse est plus élevé, les opérateurs n'hésitent pas à pratiquer des prix élevés (sauf quand Free débarque et explose le marché français).

En avril dernier, une autre étude publiée cette fois par le site VisualCapitalist indiquait que le prix du gigaoctet de données mobiles était en moyenne de 0,81 dollar en France. Dans cette étude, l'Hexagone se plaçait beaucoup mieux que ses partenaires européens. En effet, les opérateurs espagnols facturent en moyenne 1,81 dollar par Go. En Suisse, il faut compter 8,38 dollars pour cette même quantité de données. En Allemagne, il coûte 4,06 dollars. C'est toujours moins cher qu'en Belgique où la data coûte en moyenne 4,88 dollars / Go ! Enfin, comme dans l'analyse de Cable.co.uk, l'Italie faisait figure d'exception avec un gigaoctet de données facturé à seulement 0,43 dollar, soit moitié moins qu'en France.

Enfin, il est à noter que les consommateurs français ne pourront pas célébrer leur relatif bon classement pendant longtemps. En effet, une hausse des prix généralisée a été annoncée par la plupart des opérateurs, avec des factures déjà en hausse pour de nombreux Français, et cela pourrait fort continuer tout au long de l'année 2023.