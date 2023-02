En un an, le coût moyen d'un forfait mobile a augmenté de 20%. Se justifiant par une augmentation du coût de l'énergie, l'opérateur Orange annonce ainsi une augmentation de 1 € sur ses forfaits, cela sera entre 1 et 3 € pour Bouygues Telecom et moins de 1 € pour SFR. Seul Free a assuré que ses tarifs resteraient inchangés, et ce pour les 4 prochaines années !

De nombreux clients ont déjà reçu cette annonce, mais d'autres viendront encore. Attention, si Orange joue clairement le jeu via l'envoi d'un email dédié voir d'un sms, SFR est un peu plus tendancieux avec une simple ligne de texte en petits caractères tout en bas de votre dernière facture (..).

Quoi qu'il en soit, rappelons que si vous êtes concernés par cette augmentation de tarif, vous avez le droit de résilier votre contrat sans frais et sans paiement des mois restant dus, et ce dans les 4 mois suivants l'annonce de la hausse.

Tout cela nous mène à prendre conscience de tous ces surcoûts. En effet, nous pouvons lutter contre l'inflation en modifiant nos habitudes ou bien en changeant de forfait mobile par exemple. Vous avez principalement 4 options :

tenter de négocier avec votre opérateur actuel (mais en cette période c'est clairement compliqué)





regrouper vos offres box internet + forfait mobile chez le même opérateur, ce qui permet d'abaisser le prix global (voir les offres duo de Bouygues, SFR, Orange, sachant que Free inclus directement la réduction par exemple avec son Forfait Free 5G 210 Go à 19,€99/mois qui passe à seulement 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop).





prendre un forfait mobile avec moins de data (à quoi bon avoir 100 Go de données mobiles si vous n'en consommez que 10-15 Go par mois comme c'est le cas de la majorité des Français ?)





enfin, dernière possibilité, basculer chez la concurrence et en cette période compliquée, regarder plus en détail les offres des MVNO, ces opérateurs virtuels qui utilisent les réseaux des grands opérateurs, mais avec des prix abaissés (NRJ Mobile, Cdiscount Mobile, La Poste Mobile, Prixtel...).





Pour rappel, les offres actuelles pour les quatre opérateurs mobiles français sont classifiées, dans la plupart des cas, par la quantité de data disponible (exprimée en Go) avant d'avoir un débit réduit (pour les forfaits bloqués).

Quoi que vous décidiez, il est peu probable que nous assistions à une baisse des prix ces prochains mois, bien au contraire compte tenu de la situation économique et géostratégique, avec de possibles hausses des coûts de l'énergie et donc des forfaits. C'est d'ailleurs le même constat concernant les tarifs des forfaits fibre.



A vous de faire le bon choix !