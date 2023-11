Le réseau électrique hexagonal se porte beaucoup mieux que l'an dernier à l'approche de l'hiver. Les capacités de production seront largement supérieures et certaines incertitudes d'approvisionnement ou de disponibilité des ressources sont levées, conduisant RTE à estimer à faible le risque de rencontrer des coupures d'électricité dans les mois à venir.

Pour autant, le principe de sobriété énergétique doit être maintenu pour aider à franchir les pics de consommation d'électricité les plus intenses en cas de vague de froid.

Les gestes d'économie, qui ont permis de réduire la consommation générale de 9% l'hiver dernier, doivent être maintenus si l'on veut préserver la ressource pour tous et passer le cap de l'hiver sans encombre.

Les ballons d'eau chaude de nouveau désactivés en heures creuses

Le gouvernement a donc pris un arrêté pour reconduire une mesure qui avait été lancée l'an dernier : la désactivation du signal des ballons d'eau chaude lors du passage aux heures creuses en journée.

Avec ce dispositif, piloté depuis les compteurs intelligents Linky, les cumulus électriques ne se lancent pas au moment du passage en heures creuses entre 11 et 15 heures environ, réduisant la consommation d'électricité générale de plusieurs précieux MW.

La mesure concerne potentiellement 4,5 millions de foyers disposant d'abonnements avec heures creuses en journée et reste applicable jusqu'au 9 mars 2024 ou bien au plus tard au 1er avril 2024 si les circonstances l'exigent.

Les compteurs Linky en première ligne

L'an dernier, la découverte un peu fortuite de cette mesure avait déclenché des inquiétudes et des interrogations sur la capacité de contrôle à distance des usages électriques des Français via le compteur Linky et le pouvoir du gouvernement à des mesures de contrainte de la population sur cet aspect essentiel de la vie quotidienne.

Une autre mesure, celle de la baisse de puissance des compteurs de centaines de milliers de foyers, doit être testée pour déterminer si elle peut être efficace pour réduire la consommation d'électricité et éviter de recourir à des délestages.

Là encore, les compteurs intelligents Linky sont au coeur de cette expérimentation et les foyers impactés n'auront guère de possibilités de s'y opposer.