L'appel à la sobriété énergétique associée à la flambée du prix des énergies semble fonctionner dans l'hexagone : après un premier bilan positif indiquant une baisse de la consommation électrique dans les foyers, la tendance semble se poursuivre et même s'accélérer.

Selon des chiffres rapportés par le gestionnaire RTE, la consommation électrique des Français a reculé de 8,5% la semaine dernière par rapport aux années précédentes. Une tendance que l'on constate également sur le gaz avec -11,2%, signe que l'appel à réduire de quelques degrés la température dans les foyers est largement appliqué.

Une baisse durable, portée par une météo plus clémente

De bons chiffres qui permettent d'envisager un mois de janvier sans délestages, ces coupures électriques par département qui menaçaient encore le mois dernier avec les effets anxiogènes que cela peut apporter.

Néanmoins, les chiffres partagés et comparés ne tiennent pas compte des effets météorologiques, favorables ces dernières semaines avec l'arrivée d'un certain redoux sur l'ensemble de l'hexagone, situation plus propice aux économies énergétiques.

Reste que dans l'absolu, RTE note que "l'effet baissier de la consommation se maintient dans l'ensemble".

Il n'y a pas que les foyers qui participent à cette baisse de consommation, elle toucherait, toujours selon RTE, l'ensemble des secteurs : tertiaire, industriel et résidentiel.

Concernant le gaz, ce sont surtout les réductions du côté des distributions publiques (-13,3%) et grands industriels raccordés au réseau de transport (-22,8%) qui ont le plus participé à l'effort. Néanmoins, ces efforts ont été en grande partie absorbés par une "plus forte sollicitation des centrales électriques au gaz pour assurer l'équilibre du système électrique". On note ainsi que la consommation de gaz pour la production électrique a connu une hausse de 38,5% cette année comparée à 2018-2019.