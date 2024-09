Concord, le héros shooter de Sony qui devait venir concurrencer Overwatch et Valorant et s'imposer comme un jeu service phare dans l'e-Sport a été annulé à peine 15 jours après son lancement.

Face à une fréquentation ridicule (moins de 700 joueurs sur Steam, 15 000 ventes sur PS5 et 10 000 sur PC), Sony a décidé de stopper les frais et annoncé la fermeture des serveurs ce 6 septembre.

Le jeu n'est donc plus disponible, et Sony a annoncé rembourser tous les joueurs. Le titre est retiré des boutiques physiques et pour ceux qui ont acheté la version physique il est recommandé de se tourner vers le revendeur pour procéder au remboursement.

Depuis l'annonce, on voit ainsi fleurir les annonces de vente du jeu physique sur eBay et autres plateformes. De nombreux joueurs tentent ainsi leur chance, puisque le titre est automatiquement devenu un véritable collector.

On peut ainsi voir des annonces délirantes avec des prix qui dépassent les dizaines de milliers d'euros... D'autres, plus réalistes, proposent le titre entre 70 et 100 dollars, prix qui devraient séduire les collectionneurs malgré tout.