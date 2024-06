On commence avec la souris sans fil Pulsar Gaming Gears Xlite V3.

Sa structure améliorée comprend une coque à clic divisé, des clics de roue indirects et une coque rigide.

La souris est dotée d'une connexion sans fil 2,4 GHz, d'un taux de rapport de 1 ms et d'un capteur basse consommation de Pixart, elle offre une autonomie exceptionnelle de 100 heures (4K Polling Ready).

Le commutateur optique évite les problèmes de double-clic et garantit des réponses rapides et précises.

Elle intègre également un mécanisme anti-poussière.

La souris sans fil Pulsar Gaming Gears Xlite V3 est proposée en ce moment à 76,95 € au lieu de 109,95 €, soit une remise de 30 % sur Amazon.



Découvrez d'autres articles en promotion pour aujourd'hui :

