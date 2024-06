On commence avec le Redmi Note 13 Pro 5G 512 Go.

Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Il propose également un mode Cycle qui ajuste la luminosité en fonction de l'heure et des applications que vous utilisez.

Pour les photos, il dispose d'une caméra principale de 200 MP avec double stabilisation OIS + EIS, des effets bokeh IA et divers filtres.

Le Note 13 Pro intègre 12 Go de RAM et un processeur Snapdragon 7s Gen 2, et avec son indice IP54, il résiste également aux éclaboussures et à la poussière.

Il supporte la charge turbo de 67 W et est compatible avec Dolby Atmos et Dolby Vision.

On enchaîne avec l'aspirateur balai laveur sans fil Tineco Floor One S3 Breeze.

Grâce à la technologie iLoop, il nettoie en profondeur diverses surfaces telles que les sols, les carreaux, les parquets, les stratifiés, le linoléum et les tapis de sol en caoutchouc en ajustant automatiquement la puissance d'aspiration et le débit d'eau.

Il combine aspiration puissante et nettoyage simultané des sols avec un système à deux réservoirs qui sépare l'eau propre de l'eau sale et des débris.

La base de l'appareil permet de le stocker, de le charger et de laver le rouleau, et il garantit une durée de fonctionnement jusqu'à 35 minutes.

L'écran LED intégré fournit toutes les informations nécessaires pendant et après le nettoyage, complété par un assistant vocal et une application dédiée.

Enfin, on termine avec le mini PC BMAX B4 Plus.

Il est équipé d'un processeur Intel N100 avec 4 cœurs, 4 threads et pouvant atteindre 3,4 GHz.

Il prend en charge la résolution 4K à 60Hz avec une fréquence de 750MHz sur 3 écrans en même temps grâce à la carte graphique Intel UHD.

On trouve également 16 Go de RAM DDR4, un SSD de 512 Go ainsi qu'un port Ethernet.

