Commençons avec la console portable Anbernic RG556.

Offrant une prise en main ergonomique et confortable, elle est dotée d'un écran AMOLED de 5,4 pouces avec une résolution de 1 080 x 1 920, et d'une batterie lithium-polymère de 5 500 mAh assurant plus de 8 heures de jeu.

Elle est équipée du processeur Unisoc T820 et d'une puce EUV 5G SOC 6 nm Octa-core composée de 1 cœur A76 fonctionnant à 2,7 GHz, 3 cœurs A76 à 2,3 GHz et 4 cœurs A55 à 2,1 GHz.

On trouve également une puce graphique Mali-G57 Quad-Core cadencée à 850 MHz et 8 Go de RAM LPDDR4X. La mémoire interne de 128 Go UFS2.2 est extensible via une carte TF jusqu'à 2 To.

La RG556 prend en charge plus de 4 400 jeux rétro classiques grâce à sa carte SD intégrée. Elle supporte une variété de formats de jeux tels que Android, NGC, Wii, MD ou MSX et Android 13 permet de télécharger de nouvelles applications.

La console dispose également de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, notamment un joystick Hall intégré, un capteur gyroscope à six axes, un déclencheur Hall, un ventilateur haute vitesse avec dissipation active de chaleur, la prise en charge de la mise à niveau sans fil FOTA, le WiFi double bande et Bluetooth 5.0, ainsi que des paramètres personnalisables tels que la luminosité de l'écran et le contrôle de la lumière du joystick.

L'Anbernic RG556 est à 168,15 € avec le code gshopper30 au lieu de 195,90 € sur Gshopper avec la livraison gratuite.





Voici d'autres modèles de consoles portables à prix réduit chez Gshopper :

On peut également trouver des manettes en promotion :

