Aujourd'hui, Amazon nous propose de belles offres promotionnelles sur les consoles rétrogaming, les aspirateurs robots, brosses à dents électriques et bien d'autres.

Commençons par la console rétrogaming Anbernic RG351V. Cette console portable, ressemblant à la fameuse Game Boy Color, est équipée d'un écran de 3,5 pouces IPS à une définition de 640 x 480 px. Cette machine est propulsée par un processeur RK3326 Quad core cadencé à 1,5 GHz couplé à 1 Go de mémoire vive (RAM). Sa batterie de 3900 mAh vous assure 6 à 8 heures de jeu. 64 Go de mémoire sont installés d'origine que vous pourrez étendre avec une carte SD jusqu'à 256 Go.

Cette console rétrogaming Anbernic RG351V est vendue 115,99 € au lieu de 138,99 € soit 17% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite, pour le lendemain.

