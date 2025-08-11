Pour permettre à n'importe qui de transformer une simple image 2D en un objet 3D, Microsoft propose Copilot 3D. Une manière de rendre la 3D accessible au plus grand nombre grâce à l'IA.

La création 3D pour tous, sans effort

Faisant partie des Copilot Labs et à titre expérimental, Copilot 3D peut donner vie à des idées en trois dimensions à partir d'une unique image, sans aucune expérience préalable en la matière. Microsoft souligne un outil « conçu pour rendre la création 3D rapide, accessible et intuitive ».

« Que vous exploriez des idées, testiez un concept ou accompagniez un apprentissage pratique, Copilot 3D appuie les expérimentations imaginatives sans la complexité des logiciels 3D classiques », ajoute Microsoft. Une bibliothèque d'inspiration est même proposée pour aider les utilisateurs à démarrer.

Une génération sans prompt

Pour se lancer, l'expérience est directe. Il suffit de se connecter avec un compte Microsoft personnel sur un navigateur. L'outil accepte les fichiers PNG ou JPG de moins de 10 Mo. Une fois l'image soumise, l'IA se met au travail pour générer le modèle.

Le résultat est un fichier au format GLB, un standard largement compatible avec les moteurs de jeu, les logiciels de conception et les visionneuses 3D, prêt à être intégré dans des animations, des projets de réalité virtuelle ou même pour l'impression 3D.

À noter que la génération à partir d'un simple texte (prompt) n'est pas prise en charge. Une lacune qui sera comblée ultérieurement ?

Avant de se lancer...

Les créations sont conservées 28 jours avant d'être effacées. Microsoft affirme ne pas utiliser les images fournies pour l'entraînement de l'IA. En outre, la responsabilité de l'utilisateur est engagée.

Il est impératif de s'appuyer sur du contenu original ou pour lequel un utilisateur possède les droits, en respectant le code de conduite de la plateforme pour éviter toute violation de droits d'auteur ou d'atteinte à la vie privée.

Avec des tentatives précédentes du type Paint 3D, Microsoft n'a pas franchement connu le succès. Pas sûr que Copilot 3D change la donne, y compris avec la caution IA.