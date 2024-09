Si ce n'est pas déjà fait, voici une raison supplémentaire d'oublier Paint 3D pour Windows. L'application figure sur la liste officielle des fonctionnalités obsolètes pour le système d'exploitation. " Paint 3D ne sera plus disponible dans le Microsoft Store et ne recevra plus de mises à jour à partir du 4 novembre 2024. "

Pour la consultation et la modification d'images 2D, Microsoft aiguille vers ses applications Paint ou Photos. Quant à la consultation d'images 3D, c'est l'application 3D Viewer (Visionneuse 3D) qui est à privilégier.

Après la date butoir du 4 novembre prochain, il est toutefois à souligner que les installations existantes de Paint 3D continueront de fonctionner. Pour le moment, Microsoft n'évoque pas d'opération de nettoyage, sachant que l'application Paint 3D a pu être préinstallée sur des appareils Windows 10, mais pas sur des appareils Windows 11.

Paint a damé le pion à Paint 3D

La fin de Paint 3D intervient un peu plus de sept ans après son introduction au sein de la mise à jour dite Creators de Windows 10 (version 1703). À l'époque, l'application avait été présentée comme une déclinaison plus moderne de Paint et alors que Microsoft mettait beaucoup l'accent sur la créativité.

Paint 3D avait des atomes crochus avec les plateformes Remix 3D et Windows Mixed Reality... également au funeste destin.

De manière assez cocasse, la disparition de l'application Paint avait pu être suggérée, pour conserver Paint 3D à la place. Finalement, c'est l'inverse qui se produit et Paint connaît une nouvelle jeunesse grâce à l'ajout d'améliorations (calques, fichiers au format PNG avec transparence, divers outils...) et la contribution de l'IA générative.