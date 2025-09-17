L'assistant Copilot Chat s'intègre désormais directement dans les applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. Cette intégration est déployée sans surcoût pour tous les utilisateurs des abonnements professionnels Microsoft 365.

Une IA à portée de main

Un volet latéral Copilot apparaît dans les applications. L'idée est de fournir une aide contextuelle sans jamais quitter un document. L'assistant est « conscient » du fichier ouvert, ce qui lui permet de répondre à des questions, de générer du contenu ou d'automatiser des tâches en lien avec le travail en cours.

« Copilot Chat est une discussion IA sécurisée basée sur le Web. [...] Il comprend rapidement ce sur quoi vous travaillez, adaptant les réponses au fichier que vous avez ouvert. Et il est inclus sans coût additionnel pour les utilisateurs de Microsoft 365 », résume Seth Patton, responsable marketing pour Microsoft 365.

Pas besoin de jongler entre les fenêtres. Pour référencer un autre fichier, il suffit de taper « / » pour le rechercher. L'interface permet même de soumettre plusieurs images, le tout animé par le modèle GPT-5.

La version gratuite a ses limites

Cette version gratuite de l'IA a une contrainte de taille. Son analyse se limite strictement au fichier ou à l'e-mail qui est sous les yeux. Elle ne peut pas piocher des informations dans l'ensemble de l'environnement de travail.

Des discussions Teams ou des réunions passées, d'autres documents stockés sur le cloud de l'entreprise ne sont pas pris en considération. La capacité d'analyse globale reste l'apanage de l'offre payante, créant une distinction nette entre les deux expériences.

Copilot avec licence : l'expérience premium

Pour les entreprises qui souscrivent à la licence Microsoft 365 Copilot, facturée 28,10 € H.T par mois et par utilisateur, l'assistant change de dimension. Il est capable de raisonner sur l'intégralité des données de l'entreprise.

Les abonnés premium bénéficient également d'un accès prioritaire aux dernières technologies comme GPT-5, garantissant des temps de réponse plus rapides et une meilleure disponibilité, même en période de forte affluence.

L'offre inclut des agents avancés tels que « Researcher » et « Analyst » pour des analyses poussées, ainsi que l'atelier de conception graphique « Create » pour produire des visuels de marque.