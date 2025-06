Pour Microsoft, Copilot for Gaming est le compagnon de jeu ultime. Dévoilé en début d'année, cet assistant et coach pour les joueurs fait son apparition dans la version bêta de l'application Xbox sur Android et iOS.

Piloté par l'IA, l'objectif principal de Copilot for Gaming est d'aider les joueurs à surmonter les difficultés rencontrées dans un jeu et à perfectionner leurs compétences globales au fil du temps.

Dans le cadre d'une préversion, les testeurs peuvent poser diverses questions via des prompts textuels ou vocaux. Afin de ne pas perturber l'expérience de jeu, Copilot for Gaming est conçu pour être utilisé comme un second écran grâce à l'application Xbox sur mobile.

Un assistant personnel pour le jeu vidéo

« Vous pouvez interroger Copilot for Gaming sur n'importe quel jeu, y compris celui auquel vous jouez actuellement, ou demander de l'aide en cas de problème. Copilot for Gaming peut également répondre à des questions sur votre activité Xbox », explique Microsoft.

Copilot for Gaming référence le profil d'activité Xbox, tout en récupérant des informations pertinentes par le biais de la recherche Bing si nécessaire.

Parmi les exemples de questions qui peuvent être posées, Microsoft cite des matériaux pour fabriquer un objet dans Minecraft, obtenir des astuces pour vaincre un boss, connaître un gamescore et des conseils pour l'augmenter, des recommandations de jeux basées sur l'historique, des renseignements sur des succès et abonnements.

Prochainement sur PC

La version préliminaire de Copilot for Gaming est pour le moment disponible en anglais aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, à Singapour et dans une cinquantaine d'autres pays (PDF). Une liste de pays qu'il est prévu d'étendre ultérieurement.

Par ailleurs, des tests avec Copilot for Gaming (bêta) arriveront bientôt dans la Game Bar sur les PC équipés de Windows.