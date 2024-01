Dans l'App Store et le Google Play Store, l'application Microsoft Copilot est disponible pour l'iPhone et les smartphones Android. Elle fait suite au changement d'identité de Bing Chat et permet un accès gratuit au modèle de langage GPT-4, ainsi que DALL-E 3 pour la génération d'images grâce à des prompts.

De telles technologies d'IA d'OpenAI alimentent Copilot de Microsoft que l'on retrouve également via copilot.microsoft.com, en plus notamment d'une intégration dans le navigateur Microsoft Edge. Rappelons par ailleurs que pour Copilot, Microsoft a prévu de générer des réponses à l'aide de GPT-4 Turbo, dans une optique de tâches plus complexes et plus longues.

Avec ChatGPT, l'accès à GPT-4 n'est pas gratuit. Sans la nécessité de payer un abonnement, la version gratuite de l'agent conversationnel d'IA d'OpenAI s'appuie sur le modèle de langage GPT-3.5. Sous la houlette de Copilot, Microsoft s'oriente vers une expérience autonome comparable à ChatGPT. Le déploiement des applications sur iOS (et iPadOS) et Android en est une démonstration.

En marge de l'abandon de la marque Bing Chat

Copilot n'est toutefois pas ChatGPT. Microsoft applique ses propres règles et son modèle d'IA Prometheus. Ce dernier combine les données de recherche sur le Web de Bing, avec les capacités du modèle GPT-4 d'OpenAI.

L'application Microsoft Copilot pour Android et iOS permet d'avoir recours au micro de l'appareil pour une interaction. Les réponses peuvent également être lues à voix haute par synthèse vocale. La connexion à un compte Microsoft s'impose pour poser davantage de questions et des conversations plus longues.

Actuellement, la nouvelle application Microsoft Copilot fait doublon avec l'application Bing permettant aussi de discuter avec l'IA et GPT-4. À voir si le groupe de Redmond se décidera prochainement à faire un peu de ménage ou accentuera une réelle différenciation.