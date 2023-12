Microsoft célèbre le premier anniversaire de Copilot. Pour l'occasion, le groupe de Redmond annonce que la version améliorée du grand modèle de langage multimodal GPT-4 d'OpenAI sera prochainement prise en charge.

Copilot va ainsi bientôt être en mesure de générer des réponses en utilisant GPT-4 Turbo. " Ce modèle est actuellement testé par certains utilisateurs et sera largement intégré dans Copilot au cours de la semaine à venir ", indique Microsoft.

Rappelons que depuis le mois dernier et dans le cadre d'une utilisation gratuite, Copilot est accessible via copilot.microsoft.com, en plus d'une intégration dans le navigateur Microsoft Edge, un module de conversation associé au moteur de recherche Bing et Windows (pas encore en Europe).

Du mieux avec DALL-E 3

Déjà proposé avec Copilot pour la génération d'images grâce à des prompts (ou via bing.com/create), le modèle DALL-E 3 d'OpenAI y profite d'une amélioration en matière de qualité et pour un résultat vanté plus fidèle aux commandes textuelles.

Sans entrer dans les détails, Microsoft propose en guise de démonstration un exemple avec DALL-E 3 avant et après les optimisations apportées.

Dans un autre registre, une nouvelle capacité d'analyse, de traduction et d'exécution de code sera bientôt disponible. " Copilot écrira le code pour répondre à vos requêtes complexes en langage naturel, exécutera ce code dans un environnement de sandbox et utilisera les résultats pour vous donner des réponses de meilleure qualité. " Il sera en outre possible de soumettre ses propres données et son propre code.

Une recherche approfondie avec Bing

Bientôt avec le moteur de recherche Bing, Microsoft indique en outre qu'une fonctionnalité Deep Search proposera des résultats de recherche optimisés sur des sujets complexes. C'est une combinaison entre l'index web et le système de classement de Bing, et les résultats de GPT-4.

" L'activation de Deep Search étend les requêtes de recherche à des descriptions plus complètes pour obtenir des résultats plus pertinents. " Bing pourra transformer une recherche relativement vague en un prompt précis et détaillé. Il n'est cependant pas question de remplacer la recherche web existante de Bing.