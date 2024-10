" Une expérience plus rapide, plus simple et plus personnelle est à venir. " Dans sa version web, l'assistant IA Copilot promet du nouveau pour bientôt. Si Microsoft a dévoilé Microsoft 365 Copilot Wave 2 le mois dernier, le chatbot IA reste plutôt discret en matière de nouveautés sur copilot.microsoft.com.

Manifestement, une annonce est imminente pour l'expérience web avec Copilot et Windows Latest a déjà repéré " Copilot v2 " qui bénéficie d'une nouvelle interface utilisateur, de nouvelles fonctionnalités et de performances améliorées.

Neowin a également pu constater les prémices d'un déploiement et note par exemple l'intégration de la voix, avec des réponses formulées au choix par quatre signatures vocales : Meadow, Wave, Grove et Canyon.

Copilot Daily pour instaurer un rendez-vous

Modernisée, l'interface adopte un système de cartes pour faciliter la navigation et prend en charge à la fois les thèmes clair et sombre.

Une fonctionnalité vocale Copilot Daily est assimilée à un podcast d'une poignée de minutes pour proposer des actualités et des mises à jour personnalisées sur la base de sources populaires. Un contenu qui est donc généré par l'IA et pourrait faire office de rendez-vous quotidien.

Les utilisateurs peuvent écouter les mises à jour avec l'une des voix disponibles. Ils ont aussi la possibilité de sélectionner la source de l'information pour obtenir l'article correspondant et se documenter davantage sur un sujet.

Avec GPT-4o ?

D'après Windows Latest, un déploiement a commencé au Brésil et en Inde. Diverses possibilités d'interaction sont absentes, comme l'envoi d'un fichier PDF, et l'incertitude demeure sur le modèle d'OpenAI à la manœuvre.

