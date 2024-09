L'année dernière, Microsoft a introduit Microsoft 365 Copilot. L'outil basé sur l'IA s'appuie sur de grands modèles de langage et intègre les données aux applications et services Microsoft Graph et Microsoft 365. Il est par exemple possible de bénéficier d'une assistance IA en temps réel au sein des applications de productivité Microsoft 365.

Microsoft 365 Copilot est disponible en tant que module complémentaire payant en plus d'un abonnement Microsoft 365 pour les entreprises de toutes tailles. Un coût qui n'est pas négligeable, à raison d'environ 30 € par utilisateur et par mois.

Rappelons que pour les particuliers et sans la technologie Microsoft Graph, le groupe de Redmond propose Copilot Pro à 22 € par mois qui se greffe aux abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille.

Hormis une amélioration des performances qui était déjà d'actualité grâce à GPT-4o, Microsoft dévoile Microsoft 365 Copilot Wave 2. Cette deuxième vague d'innovations de Microsoft 365 Copilot ajoute progressivement de nouvelles capacités à l'assistant IA pour les applications Microsoft 365.

Avec les applications Microsoft 365

Parmi celles-ci, le référencement rapide dans Word d'e-mails et de réunions, en plus de données web et de documents de travail. Disponible pour tous dans Excel, Copilot prend en charge le langage de programmation Python pour des analyses sans compétence en codage, des formules avancées (XLOOKUP, SUMIF) et peut interpréter à la fois les données numériques et textuelles.

Avec Narrative Builder, Copilot dans PowerPoint aidera dans la création de présentations et Brand Manager utilisera le modèle de marque d'une entreprise, ainsi que des images approuvées à partir de bibliothèques SharePoint.

Copilot dans Outlook sera en mesure de résumer les e-mails et de les hiérarchiser selon leur priorité, tandis que les utilisateurs pourront spécifier à Copilot des sujets, mots-clés ou personnes hautement prioritaires. Copilot dans OneDrive pourra faire la synthèse et la comparaison de jusqu'à cinq fichiers sans les ouvrir, Copilot dans Teams analysera à la fois la transcription d'une réunion et le chat.

Copilot Pages et Copilot Agents

Dans le cadre de Microsoft 365 Copilot Wave 2, Microsoft déploie Copilot Pages qui est présenté comme un canevas dynamique et persistant pour la collaboration IA à plusieurs.

" Pages prend du contenu éphémère généré par l'IA et le rend durable, afin que vous puissiez le modifier, l'ajouter et le partager avec d'autres. Vous et votre équipe pouvez travailler en collaboration sur une page avec Copilot, voir le travail de chacun en temps réel et effectuer des itérations avec Copilot comme un partenaire, en ajoutant plus de contenu à partir de vos données, fichiers et du Web à votre Page. "

Pour automatiser et exécuter des processus métier, les agents Copilot pourront en outre être créés facilement en langage naturel grâce à Agent Builder dans Copilot Studio.