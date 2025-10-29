C'est une évolution notable pour l'assistant IA sur Windows. Microsoft commence le déploiement d'une nouvelle version de son application Copilot pour les Windows Insiders, tous canaux confondus.

La nouveauté réside dans l'intégration de la saisie texte pour Copilot Vision, la fonctionnalité permettant à l'IA d'analyser et de commenter ce qui s'affiche à l'écran. Jusqu'à présent, cette interaction était exclusivement vocale, laissant de côté les utilisateurs sans micro.

Activer la nouvelle interaction textuelle

Le changement vise l'accessibilité. Pour activer le mode texte, l'utilisateur doit cliquer sur l'icône de Copilot Vision représentée par des lunettes, puis désactiver l'option pour démarrer avec la voix.

Par la suite, il suffira de sélectionner l'application ou l'écran à partager. Copilot analysera le contenu et répondra aux questions saisies au clavier directement dans la fenêtre de discussion, au lieu de répondre vocalement.

Possibilité d'une bascule à tout moment

Microsoft précise que l'expérience vocale d'origine reste disponible, et il est possible de basculer à tout moment d'une session texte à une session vocale en appuyant sur le bouton du micro.

" Que vous ayez oublié vos écouteurs ou que vous préfériez simplement interagir par texte, Copilot Vision peut vous accompagner dans le scénario qui vous convient le mieux ", écrit Microsoft. L'arrêt du partage se fait toujours en appuyant sur le bouton " Arrêter " ou " X ".

Sans le plein de fonctionnalités

Microsoft prévient que certaines fonctionnalités, comme la mise en évidence visuelle d'éléments de l'écran, ne sont pas encore prises en charge avec la mise à jour de l'application Copilot. Cette dernière (version 1.25103.107 et plus) est déployée progressivement via le Microsoft Store.

L'arrivée du texte entrant et du texte sortant pour Copilot Vision avait été évoquée il y a quelques jours, à l'occasion de la disponibilité de Copilot Vision dans le monde entier.