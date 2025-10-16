Alors que le support technique de Windows 10 vient de prendre fin, Microsoft accélère sa stratégie pour faire de l'intelligence artificielle l'argument clé de son écosystème et des expériences Windows de tous les jours.

Pour Windows 11, Microsoft déploie une vague de mises à jour IA qui ne sont plus réservées aux coûteux Copilot+ PC. Est-ce accessoirement un aveu d'échec avec de tels appareils ? Le but est de rendre l'IA plus accessible et " faire de chaque PC Windows 11 un PC IA ".

Copilot Voice et Vision pour changer l'usage du PC

Une ambition de Microsoft est de rendre l'interaction avec l'ordinateur plus naturelle et intuitive, en faisant de la voix un troisième mode de saisie aussi fondamental que le clavier et la souris.

La principale nouveauté est l'introduction de Copilot Voice, activable via le mot-clé " Hey Copilot ". Cette fonctionnalité, disponible en option, permet de lancer une conversation avec l'assistant sans quitter ses activités. Un carillon et une icône de micro signalent que Copilot écoute.

Selon les données de Microsoft, l'engagement double lorsque les utilisateurs interagissent avec Copilot par la voix plutôt que par le texte. En parallèle, Copilot Vision est désormais déployé à l'échelle mondiale.

Cette fonctionnalité permet à l'IA d'analyser ce qui est affiché à l'écran pour fournir une aide contextuelle, que ce soit pour apprendre à utiliser une application, dépanner des paramètres ou même recevoir des conseils dans un jeu vidéo.

Alors que la fonctionnalité Recall a suscité la controverse sur Copilot+ PC, Copilot Vision est une fonctionnalité entièrement optionnelle où l'utilisateur choisit activement de partager son écran.

Des agents IA pour les testeurs

Au-delà de ces déploiements généraux, Microsoft utilise son programme Windows Insider et les Copilot Labs comme un laboratoire pour des expériences d'IA encore plus poussées et une forme d'autonomie IA sur le bureau.

La plus notable est l'arrivée de Copilot Actions pour les fichiers locaux. Cette capacité agentique permettra à Copilot d'effectuer des tâches directement sur le PC, comme trier des photos ou extraire des informations d'un PDF, sans intervention manuelle constante.

D'autres nouveautés incluent l'agent Manus, capable de créer un site web à partir de documents locaux dans l'Explorateur de fichiers, et l'intégration de connecteurs pour des services tiers comme Google Drive, Gmail et Agendan, permettant à Copilot de puiser dans un éventail plus large d'informations personnelles pour répondre aux requêtes.

Les questions de sécurité et de confiance

Conscient que la confiance des utilisateurs est primordiale, surtout après des polémiques, Microsoft insiste sur les garde-fous mis en place pour les nouvelles capacités d'IA.

Le groupe de Redmond s'engage sur plusieurs principes clés pour les fonctionnalités agentiques telles que Copilot Actions.

L'utilisateur reste toujours en contrôle, la fonctionnalité étant désactivée par défaut et pouvant être mise en pause ou stoppée à tout moment. L'utilisateur peut suivre la progression des actions de l'agent pour davantage de transparence. Enfin, le déploiement commence par des phases de test en preview pour affiner les contrôles.