Via le programme Windows Insider, Microsoft a commencé le déploiement d'une mise à jour de l'application Copilot sur Windows. Une version 1.25095.161.0 (ou plus ; Microsoft Store) qui apporte deux nouveautés pour transformer l'assistant IA en un outil plus intégré et productif.

Copilot pour chercher dans vos comptes personnels

La première nouveauté réside dans l'introduction des " Connectors ". Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de connecter Copilot à leurs services personnels, qu'ils soient de Microsoft ou de tiers.

La liste initiale comprend OneDrive, Outlook (e-mails, contacts et calendrier), mais aussi Google Drive, Gmail, Google Agenda et Google Contacts. Une fois la connexion établie, il devient possible d'utiliser le langage naturel pour effectuer des recherches.

Des exemples cités sont " Quelle est l'adresse e-mail de Sarah ? " ou " Trouve mes notes de cours de la semaine dernière ". Copilot récupérera l'information pertinente depuis les comptes connectés. La fonctionnalité est optionnelle dans les paramètres de l'application.

Copilot pour créer des documents

La seconde nouveauté est la création et l'exportation de documents. Copilot peut générer des fichiers dans plusieurs formats directement à partir d'une instruction.

Les utilisateurs peuvent demander " Exporte ce texte dans un document Word " ou " Crée un fichier Excel à partir de ce tableau " pour transformer des idées, des notes ou des données en documents éditables.

Pour les réponses de 600 caractères ou davantage, Copilot affichera par défaut un bouton d'exportation dédié pour envoyer le contenu directement vers Word, PowerPoint, Excel ou un fichier PDF.