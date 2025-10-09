Microsoft dévoile de nombreuses fonctionnalités IA pour OneDrive. " Qu'il s'agisse de la conformité en entreprise ou des photos de famille, OneDrive offre désormais une intelligence personnalisée pour chaque fichier. "

La pièce maîtresse de cette transformation est l'intégration profonde de Copilot, désormais accessible via une icône flottante directement dans l'interface web pour les utilisateurs disposant d'une licence idoine.

L'IA de Copilot pour la gestion des fichiers

L'intégration de Copilot doit permettre aux utilisateurs d'interagir avec leurs fichiers de manière conversationnelle. Il est possible de sélectionner n'importe quel document, présentation ou même une image d'un tableau blanc et de demander à l'IA d'en générer un résumé instantané.

L'assistant peut répondre à des questions précises du type " Quelles sont les principales actions à entreprendre dans cette présentation ? " ou mettre en évidence les différences entre deux versions d'un même fichier.

Une nouveauté est la création d'aperçus audio, permettant d'écouter un résumé d'un document en style podcast ou exécutif.

Pour le partage et la collaboration

La collaboration et le partage de fichiers ont également été repensés. Microsoft introduit le " hero link ", un lien de partage unique et permanent dont les permissions peuvent être ajustées à la volée, sans avoir à générer une nouvelle URL. Avant même d'ouvrir le lien, les destinataires peuvent obtenir un résumé du contenu généré par Copilot.

D'abord dans le cadre du programme Windows Insider, un changement est susceptible de modifier des habitudes. Word sauvegardera par défaut les nouveaux documents directement sur OneDrive, avec la sauvegarde automatique activée d'emblée. L'option pourra néanmoins être désactivée.

L'IA pour l'organisation des photos

Le volet personnel de OneDrive n'est pas en reste, avec une refonte complète de la gestion des photos grâce à l'IA.

Un Agent Photos permettra aux utilisateurs de retrouver des images spécifiques en utilisant des descriptions en langage naturel, comme « Montre-moi mes meilleures photos du week-end dernier ». Cet agent, qui nécessitera un abonnement Microsoft 365 Premium, pourra également aider à créer des albums et à les partager.

L'application mobile se dote de nouvelles fonctionnalités d'édition assistée par IA pour transformer le style des photos, ainsi que d'une option Photo Stacks qui regroupe automatiquement les clichés flous ou en double pour faciliter le tri.