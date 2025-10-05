L'ambition énergétique de la Corée du Sud vient de franchir un cap spectaculaire. Le pays a officiellement lancé le chantier de ce qui deviendra la plus grande centrale électrique à pile à hydrogène au monde.

Situé dans la ville de Gyeongju, ce projet colossal, baptisé Gangdong Hydrogen Fuel Cell Power Generation Project, est bien plus qu'une simple infrastructure : c'est une déclaration d'intention stratégique, visant à la fois à sécuriser l'approvisionnement énergétique du pays et à catalyser le développement industriel de toute une région.

Quelles sont les ambitions de ce projet pharaonique ?

Les chiffres donnent le vertige. Avec une capacité de production de 108 mégawatts (MW), la future centrale sera capable de fournir une électricité stable à environ 270 000 foyers chaque année, dépassant l'actuel record détenu par la centrale de Shin Incheon.

Le projet, dont la mise en service est prévue pour mars 2028, représente un investissement total de plus de 580 millions de dollars, financé par un partenariat public-privé via le Fonds d'Investissement pour la Revitalisation Régionale.

Quel est l'impact économique attendu pour la région ?

Au-delà de la production d'énergie, ce projet est un véritable levier de développement économique. La construction et l'exploitation de la centrale devraient créer environ 1 200 emplois et générer plus de 52 millions de dollars de recettes fiscales pour les entreprises locales. L'objectif est surtout de résoudre le déficit de puissance électrique qui freine actuellement le développement des complexes industriels voisins.

En garantissant un approvisionnement stable et abondant, la région espère attirer des industries gourmandes en énergie, comme les data centers dédiés à l'IA, les fermes intelligentes ou l'industrie manufacturière de pointe.

Pourquoi utiliser de l'hydrogène "gris" pour un projet d'énergie verte ?

C'est le point qui peut surprendre : pour ses débuts, la centrale ne fonctionnera pas à l'hydrogène vert, mais à l'hydrogène gris, produit sur site à partir de gaz naturel. Les autorités sud-coréennes présentent ce choix comme une "technologie de pont" pragmatique. L'objectif est de disposer immédiatement d'une source d'énergie stable pour remplacer les combustibles fossiles, tout en préparant le terrain pour une transition future vers l'hydrogène vert, produit, lui, à partir d'énergies renouvelables.



Pour assurer sa viabilité financière, le projet a d'ailleurs sécurisé un contrat de vente de certificats d'énergie renouvelable (REC) sur 20 ans, garantissant des revenus stables sur le marché coréen du crédit énergétique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert ?

L'hydrogène gris est produit à partir d'énergies fossiles, principalement le gaz naturel, via un processus qui émet du CO2. Il est actuellement le plus répandu et le moins cher à produire. L'hydrogène vert, quant à lui, est produit par électrolyse de l'eau en utilisant exclusivement de l'électricité issue de sources renouvelables (solaire, éolien). Il est considéré comme la solution d'avenir pour une énergie totalement décarbonée.

Cette centrale va-t-elle remplacer d'autres sources d'énergie ?

L'objectif principal est de fournir une électricité de base ("baseload"), c'est-à-dire une production stable et continue, pour compléter les énergies renouvelables intermittentes comme le solaire et l'éolien. Elle vise donc à accélérer la sortie des énergies fossiles comme le charbon, tout en assurant la stabilité du réseau électrique national.

Qu'est-ce que le Fonds d'Investissement pour la Revitalisation Régionale ?

Il s'agit d'un mécanisme de financement mis en place par le gouvernement sud-coréen pour soutenir des projets d'envergure à l'échelle locale. Il combine des fonds publics (gouvernement, autorités locales) et des investissements privés pour lancer des initiatives structurantes qui stimulent l'économie et l'emploi dans les régions en dehors de la capitale.