La guerre des montres de sport est relancée. Longtemps cantonné au rôle d'outsider, Coros passe à l'offensive et dévoile sa nouvelle Apex 4. Trois ans après le succès des Apex 2 et 2 Pro, cette quatrième génération (le chiffre 3 est superstitieusement ignoré) marque une montée en gamme claire, en intégrant des fonctionnalités jusqu'ici réservées aux modèles les plus chers, tout en maintenant un tarif ultra-compétitif. L'objectif est à peine voilé : aller chasser sur les terres de Garmin.

Quelles sont les nouveautés de cette Coros Apex 4 ?

Conçue pour la performance en extérieur, la nouvelle Coros Apex 4 n'est pas une révolution mais une évolution très bien pensée. Elle se décline en deux formats (42 et 46 mm) pour s'adapter à tous les poignets, avec un design robuste mais léger grâce à sa lunette en titane et son dos en plastique. L'écran MIP transflectif de troisième génération promet une meilleure lisibilité en plein soleil, un point crucial pour le trail.





Mais les vraies nouveautés sont à l'intérieur. La montre embarque désormais un microphone et un haut-parleur, permettant de prendre des appels directement depuis son poignet. La fameuse couronne de navigation, signature de Coros, a été déplacée pour éviter les appuis accidentels. Côté capteurs, l'arsenal est complet : cardiofréquencemètre, oxymètre de pouls, altimètre barométrique et même un électrocardiogramme (ECG).

Le GPS et l'autonomie sont-ils à la hauteur de la concurrence ?

C'est le nerf de la guerre, et Coros a mis le paquet. L'Apex 4 intègre une puce GPS double fréquence, garantissant une précision redoutable, même dans les environnements difficiles comme les canyons ou les forêts denses. Plusieurs modes de suivi sont proposés pour ajuster la précision en fonction de l'effort et économiser la batterie.





Et l'autonomie, justement, est l'un des points forts revendiqués. Le grand modèle de 46 mm promet jusqu'à 24 jours en usage quotidien et surtout, jusqu'à 65 heures en mode GPS "Endurance". De quoi boucler les ultra-trails les plus exigeants sans se soucier de la recharge. La cartographie a également été améliorée, avec un affichage topographique et des noms de rues directement sur la montre.

Est-ce une bonne alternative aux montres Garmin ?

Avec un prix de départ à 449 €, la Coros Apex 4 se positionne comme une alternative très agressive face à des modèles comme la Garmin Fenix. Elle propose des fonctionnalités hardware très similaires (GPS double fréquence, titane, cartographie) pour un tarif bien plus contenu. L'approche de Coros est claire : se concentrer sur l'essentiel pour les sportifs exigeants, sans les fioritures parfois complexes de l'écosystème Garmin.





Compacte, endurante, précise et intuitive, l'Apex 4 a tous les atouts pour séduire les athlètes qui cherchent une montre de sport performante et fiable, sans vouloir dépenser une fortune. Le duel avec Garmin est plus serré que jamais.

Foire Aux Questions (FAQ)

La Coros Apex 4 est-elle disponible en plusieurs tailles ?

Oui, l'Apex 4 est proposée en deux tailles de boîtier : 42 mm (avec un écran de 1,2 pouce) et 46 mm (avec un écran de 1,3 pouce). Les fonctionnalités sont identiques, seule l'autonomie varie légèrement en faveur du plus grand modèle.

Peut-on répondre à des appels avec la montre ?

Oui, c'est l'une des grandes nouveautés de ce modèle. Grâce à l'intégration d'un microphone et d'un haut-parleur, vous pouvez prendre et passer des appels directement depuis la montre, à condition qu'elle soit connectée en Bluetooth à votre smartphone.

Quel est le prix et la date de sortie de la Coros Apex 4 ?

La Coros Apex 4 est disponible dès aujourd'hui en France. La version 42 mm est vendue au prix de 449 euros, et la version 46 mm à 499 euros.