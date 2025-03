Les réseaux de géopositionnement, ou GNSS (Global Navigation Satellite System), sont couramment utilisés pour se positionner précisément sur n'importe quel point du globe terrestre. Mais leurs satellites en position géostationnaire et les signaux émis peuvent servir de balises pour suivre un positionnement bien plus lointain.

L'alunisseur Blue Ghost, qui a récemment réussi à se poser sur la Lune, embarque une charge utile LuGRE (Lunar GNSS receiver Experiment) qui a testé la possibilité d'utiliser les signaux des réseaux de positionnement GPS et Galileo pour déterminer la position et la vitesse de la mission Blue Ghost lors de son voyage vers la Lune et jusqu'à son alunissage.

Le GPS et Galileo, points de repère lunaires

Les 14 jours d'ensoleillement de la mission vont permettre de tester l'acquisition et le traitement des signaux des réseaux GNSS terrestre depuis la surface de la Lune pour fournir un postionnement précis, sans nécessiter un réseau de satellites autour de la Lune.

Cela pourrait être d'une grande utilité pour les futures missions du programme Artemis d'exploration lunaire. Les premiers essais réalisés depuis le 3 mars, peu après l'alunissage de Blue Ghost, ont confirmé que LuGRE pouvait capter les signaux des GNSS et fournir une position.

Moins dépendre du facteur humain

Les tests réalisés lors du voyage de l'alunisseur vers la Lune ont montré que les signaux GPS et Galileo pouvaient être traités et transformés en coordonnées, ce qui laisse envisager aussi une utilisation pour les mouvements cislunaires de futurs engins spatiaux.

Entre la station Lunar Gateway et les navettes de transport de fret et de passagers, il faudra pouvoir suivre les positions précises de chacun pour assurer les rencontres et les allées et venues entre la Terre et la Lune.

Blue Ghost capte un lever de Soleil lunaire

La charge utile LuGRE, première réalisation lunaire de l'agence spatiale italienne, a l'avantage de permettre un suivi autonome de la position des engins spatiaux plutôt que de devoir s'appuyer sur des opérateurs humains chargé de contrôler les mesures de différents équipements à bord des véhicules spatiaux et depuis des centres de contrôle terrestre, pour estimer leur position.

Les dix charges utiles de Blue Ghost vont permettre d'en savoir plus sur la surface lunaire, sa poussière ou régolithe et ses niveaux de radiation, toujours en vue de pouvoir bâtir un campement durable pour les humains, première étape d'une conquête interplanétaire dont Donald Trump a déjà fixé le prochain cap : Mars.