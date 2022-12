Un bon casque et c'est parti pour des heures de jeu dans le confort auditif, mais aussi sur le porté. Il est un élément important pour parler et profiter du meilleur du son de vos jeux vidéos préférés. Nous avons fait une sélection des casques gamer qui profitent d'une belle réduction.

Mettons en avant le casque Corsair HS35 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Il est équipé de deux écouteurs Néodyme de 50 mm avec de la mousse à mémoire de forme réglable et une conception légère, le tout pour vous procurer le meilleur confort pour jouer des heures et des heures. De plus, il est également doté d’un microphone unidirectionnel amovible qui réduit les bruits ambiants pour un son fort et clair.

Notez la présence de commandes à accès simplifiés qui permettent de régler le volume ou de mettre le son en sourdine. Pour finir, le casque est compatible Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles et il est certifié par Discord.

Le casque Corsair HS35 est au prix de 30 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite depuis Amazon.

Voici notre sélection de casques gamer :

