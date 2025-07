Cette avancée prometteuse s'appuie sur une capacité méconnue du règne fongique : celle de dégrader des matériaux complexes, y compris certains polymères plastiques. L'idée est simple, mais révolutionnaire : intégrer ces organismes naturels directement dans le processus de gestion des couches usagées. L'humidité des déjections active les champignons, qui libèrent alors des enzymes puissantes. Le processus de biodégradation se déclenche, offrant une alternative concrète et durable aux couches traditionnelles, qui contiennent du plastique dérivé du pétrole et qui représentent une menace écologique majeure. Une innovation qui pourrait bien redéfinir notre rapport aux produits jetables.

Comment ces champignons transforment-ils les couches en sol ?

La technologie derrière la couche MycoDigestible est fascinante. Chaque couche contient un petit sachet de champignons spécifiquement sélectionnés. Une fois la couche utilisée, il suffit de placer ce sachet à l'intérieur avant de la jeter. L'humidité, qu'elle provienne des excréments du bébé ou de l'environnement, agit comme un déclencheur pour ces champignons "dormants". Ces derniers se réveillent, commencent à se développer et à libérer des enzymes puissantes. Ces enzymes ont la capacité unique de briser les longues chaînes de carbone qui composent le plastique, le décomposant ainsi de l'intérieur. Des tests en laboratoire ont montré qu'en seulement neuf mois, une couche traitée pouvait se transformer en un sol noir et riche en nutriments, bien loin des 400 à 500 ans nécessaires à une couche classique pour se dégrader. Une prouesse qui illustre le potentiel de la biodégradation accélérée.

Les champignons sont-ils la clé pour résoudre d'autres problèmes de déchets ?

L'ambition de Hiro Technologies dépasse largement le cadre des couches pour bébés. La start-up explore activement l'application de sa technologie à d'autres produits à usage unique qui posent un problème environnemental majeur. Les produits d'incontinence pour adultes et les articles d'hygiène féminine sont les premières cibles envisagées. Mais le potentiel est bien plus vaste. Le marché mondial des champignons est d'ailleurs en pleine explosion, et d'autres entreprises comme Mycocycle utilisent déjà les fungi pour décomposer divers déchets (caoutchouc, papier, nylon) afin de produire des matériaux utilisables comme isolants ou remplisseurs de béton. Ecovative développe des produits à base de mycélium, du bacon aux tissus. Et pour les plus audacieux, des entreprises comme Pact Outdoors s'attaquent même aux déchets humains avec des pastilles de mycélium. Clairement, les champignons sont en train de s'imposer comme des alliés inattendus dans la lutte contre la pollution.

Quels sont les enjeux et les prochaines étapes pour cette innovation ?

Bien que les résultats initiaux des couches MycoDigestible soient très prometteurs, Hiro Technologies reconnaît la nécessité d'études approfondies pour comprendre comment le produit se décompose dans diverses conditions climatiques et environnementales réelles. Une première étude évaluée par des pairs est d'ailleurs en cours de préparation et devrait être publiée en 2026. La commercialisation en ligne a déjà débuté, avec des lots de couches proposés à environ 35 $ par semaine. Pour que cette technologie devienne une norme accessible, elle devra prouver son efficacité à grande échelle et s'adapter à la diversité des systèmes de gestion des déchets. En transformant des déchets persistants en ressources, cette innovation ouvre la voie à un futur où la biodégradabilité deviendra une norme efficace pour nos produits jetables, réinventant notre rapport à la consommation et à l'environnement.

FAQ

Comment fonctionnent les couches biodégradables de Hiro Technologies ?

Les couches contiennent un sachet de champignons qui s'activent au contact des liquides (urine, selles). Ces champignons libèrent des enzymes qui décomposent le plastique de la couche en quelques semaines, la transformant en sol fertile.

Combien de temps faut-il à une couche MycoDigestible pour se décomposer ?

En laboratoire, une couche MycoDigestible peut se transformer en sol noir en seulement neuf mois, tandis qu'une couche traditionnelle met 400 à 500 ans.

Cette technologie est-elle applicable à d'autres déchets ?

Oui, Hiro Technologies explore l'application de cette technologie aux produits d'incontinence pour adultes et aux articles d'hygiène féminine. D'autres entreprises utilisent déjà les champignons pour décomposer divers déchets comme le caoutchouc ou le nylon.