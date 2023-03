Valve a annoncé que Counter-Strike 2 est officiellement en cours de développement, et une phase de test sera lancée dès aujourd'hui pour certains joueurs. Selon le compte Twitter de Valve, CS2 est une refonte de chaque système, contenu et expérience du jeu. Le site web du jeu décrit le jeu comme le plus grand bond en avant technologique de l'histoire de Counter-Strike, et promet des années de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités.

Pour quand ? Quelles modifications ?

Le jeu complet devrait être lancé à l'été 2023 et sera, comme son prédécesseur, Free-to-play. CS2 est basé sur le moteur Source 2 de Valve et inclut des mises à jour de bon nombre de mécanique de base du jeu, notamment sur les grenades fumigènes (qui pourront être désormais évaporées via des tirs d'arme) et des "sub-ticks" (remplaçant les tickrates actuels) qui permettront aux serveurs de savoir instantanément quand un mouvement commence. Fini l'input lag et la sensation d'avoir tiré avant l'adversaire quand on s'est pris un gros headshot à l'AWP à travers une double porte en CT !

Le jeu compte retravailler les différentes cartes du jeu (maps), faire des améliorations visuelles (via suppression de certains arbres notamment), améliorer l'interface utilisateur (UI), changer les sons afin qu'ils soient plus immersifs et détectables (différences entre marcher dans une pièce sur du marbre et marcher dehors dans le sable par exemple), et bien plus encore.

Qui pourra y jouer avant sa date de sortie ?

Valve a lancé une version limitée du jeu dès aujourd'hui, et les joueurs ont été sélectionnés en fonction de leur temps de jeu récent sur les serveurs officiels de Valve et de l'indice de confiance de leur compte Steam. Les joueurs seront autorisés à diffuser leur expérience et à publier des vidéos du jeu. La session de test est actuellement disponible uniquement en matchmaking 5v5 sur de_Dust2, mais Valve prévoit de l'étendre à d'autres modes de jeu et cartes incessamment sous peu.

Les joueurs peuvent également s'attendre à une gamme complète de nouvelles fonctionnalités lors du lancement du jeu dans quelques mois, notamment avec la refonte de tous leurs skins, qu'ils conserveront bien évidemment.