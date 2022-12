L'indicateur Ecowatt est au vert, mais c'est aussi le retour du froid en France qui va provoquer une augmentation de la consommation d'électricité, alors que jusqu'à présent, elle a été inférieure à celle des années précédentes (hors crise sanitaire).

Dans le contexte de la crise énergétique et des risques d'approvisionnement en électricité, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE pourrait être contraint cet hiver à procéder à des coupures temporaires afin d'assurer l'intégrité du système électrique.

Répondant à une situation électrique très tendue, ces délestages ciblés seraient d'une durée maximale de 2 heures consécutives pour éviter une panne d'électricité généralisée touchant l'ensemble du pays. Les éventuelles coupures d'électricité en semaine auraient lieu entre 8h et 13h, et entre 18h et 20h. Les usagers concernés seront informés la veille vers 17h.

Batteries de secours pour les antennes mobiles d'Orange

Orange informe au sujet de l'impact qu'auraient les coupures temporaires d'électricité sur ses réseaux. L'opérateur dévoile que son réseau mobile bénéficiera d'une autonomie de jusqu'à 20 minutes à compter du début du délestage.

Ces 20 minutes de fonctionnement en plus sont en rapport avec la présence de batteries de secours sur les antennes. " Une coupure de plus de 20 minutes fera tomber le service. Passé ce délai de 20 minutes, et sur tout le temps de la coupure, téléphoner, envoyer des SMS ou utiliser toute application nécessitant une connexion internet sera impossible. "

Orange précise que 80 % à 85 % de ses antennes mobiles seront remises en route de manière automatique et autonome après une coupure d'électricité. Dans certaines zones touchées, le retour à la normale pourrait ainsi prendre plus de temps, en nécessitant l'intervention d'un technicien.

Pas de miracle avec la Livebox

" À moins que vous n'ayez chez vous un téléphone fixe ayant un socle à batterie autonome (très rare) ou un vieux téléphone branché uniquement sur une prise en T, vous ne pourrez pas non plus utiliser votre téléphone fixe ", souligne Orange en cas de coupure d'électricité.

Évidemment, une coupure d'électricité entraînera l'arrêt de la Livebox, avec tout ce que cela implique pour la connexion Internet, la téléphonie, la télévision et la connectivité en rapport dans le foyer.

" Seules certaines entreprises, disposant de batteries pour la Livebox Pro (entre 2 heures ou 12 heures d'autonomie) ainsi qu'un groupe électrogène alimentant leurs locaux, pourront disposer des services de téléphonie et d'Internet. "

Orange va prochainement mettre en ligne un site dédié qui permettra de consulter des informations jugées importantes sur les délestages éventuellement programmés à J-3 et J-1.