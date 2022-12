Selon le dernier rapport partagé par RTE, la France pourrait faire face à des coupures de courant en cas de vague de froid au fil du mois de janvier 2023.

Face à un manque de production d'électricité nucléaire et sans réelle alternative, on estime désormais que 6 à 10 délestages pourraient être nécessaires. Olivier Véran avait déjà indiqué que "Les régions où il fait le plus froid ne seront pas moins délestées que les autres", rappelant que c'est entre 8h et 13h ainsi qu'entre 18h et 20h lors des pics de consommation que les coupures devraient être mises en place pour un maximum de deux heures d'affilée.

Malgré tout, une partie de la population ne sera pas concernée par ces coupures si elles devaient arriver. Selon le gouvernement, il y aura des "lignes prioritaires" qui échapperont aux délestages, et qui concernent "40% des gens".

40% des Français pourraient ainsi échapper aux coupures, sous condition...

Les autorités préfectorales ont ainsi établi une liste des usagers prioritaires qui ne seront pas concernés par les délestages. Ces listes ne sont pas publiques et devraient rester confidentielles, elles suivent toutefois une logique de cas d'urgence et de nécessité vitale.

Sont ainsi automatiquement concernés les hôpitaux, services d'urgence, commissariats, brigades de gendarmerie, services départementaux d'incendie et de secours, centres pénitentiaires, infrastructures de transport, sites industriels à risques ou rattachés à la défense nationale. Au total, ce sont 14 000 clients qui seraient ainsi concernés.

Notons que l'ensemble des foyers voisins raccordés à la même ligne électrique que ces sites essentiels ne pourront être délestés. Mais Enedis prévient : ce n'est pas parce que l'on habite à côté d'un hôpital que l'on ne sera pas privé d'électricité, il peut y avoir plusieurs lignes dans un même quartier. Par ailleurs, inutile de contacter le prestataire d'énergie pour en savoir si l'on est ou pas raccordé à la même ligne qu'un usager prioritaire, les demandes de trouveront aucune suite.

Autre cas de figure : celui des patients à haut risque vital. Ils sont 3800 recensés en France dépendant d'un équipement médical électrique à domicile. Ces derniers ne subiront aucune coupure. Les Agences régionales de Santé ont établi des listes spécifiques de ces personnes fragiles et transmis leurs coordonnées aux gestionnaires du réseau électrique pour éviter les coupures, qu'importe la nécessité au niveau local.

Selon Enedis, les coupures pourraient concerner 60% de la population, mais jamais plus de 4 millions de clients simultanément ni concerner toute une région ou département en intégralité.

Notons qu'afin d'anticiper les coupures, il est possible de se rendre sur le site EcoWatt et de renseigner son adresse postale à partir de 17h pour savoir si une coupure est prévue le lendemain dans votre localité.