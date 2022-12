Gestionnaire du réseau électrique français, RTE actualise ses perspectives pour les quatre prochaines semaines qui comprennent les fêtes de fin d'année et la première partie du mois de janvier 2023. RTE note qu'en matière de sécurité d'approvisionnement, " la France aborde le cœur de l'hiver dans une situation plus favorable qu'au début de l'automne et mieux préparée à faire face aux situations de tension. "

Sur la période de la fin de ce mois de décembre 2022 et jusqu'aux premiers jours de janvier 2023, la probabilité d'un signal Ecowatt rouge est considérée quasiment nulle. Ce signal rouge est synonyme de situation très tendue sur le système électrique, avec des coupures inévitables faute d'une baisse de la consommation.

Au cours de la première partie du mois de janvier, le niveau de risque d'émission du signal Ecowatt rouge est abaissé. Il passe ainsi d'élevé à moyen, comme pour le reste de l'hiver globalement. RTE conditionne cette amélioration de la situation au maintien des efforts entrepris pour des économies d'énergie et une situation satisfaisante de l'approvisionnement en gaz.

Sauf conditions météorologiques défavorables

Avec la pointe de consommation hivernale, la réduction du risque pour la sécurité d'approvisionnement en électricité demeure en outre tributaire des conditions météorologiques. L'optimisme relatif affiché pourrait ainsi être douché par des conditions météorologiques très défavorables.

Selon l'analyse de RTE, les stocks hydrauliques, qui ont été fortement touchés par la sécheresse pendant le printemps et l'été, ont retrouvé des niveaux jugés satisfaisants.

Le parc nucléaire est désormais disponible aux deux tiers après le redémarrage de plusieurs réacteurs début décembre, avec une capacité de plus de 40 GW à partir de la semaine du 12 décembre. Elle devrait atteindre 45 GW fin janvier, avant d'être touchée par le début de la campagne d'arrêt de réacteurs de 2023.

Tendance baissière pour la consommation d'électricité

Du côté de la consommation, RTE souligne que la baisse a atteint 9 % en moyenne au cours des quatre dernières semaines. La période de référence 2014-2019 est celle antérieure à la crise sanitaire du Covid-19.

" La tendance à la diminution de la consommation d'électricité est désormais solidement établie. Indépendamment des conditions météorologiques, le mouvement baissier s'est accentué en novembre-décembre, dans tous les secteurs (industriel, tertiaire et résidentiel). "

RTE ajoute que les entreprises comme les citoyens sont davantage sensibilisés et plus à même de faire face à un risque de situation critique sur le système électrique, via des actions spécifiques lors des alertes Ecowatt. L'application a été téléchargée plus de 2,5 millions de fois.