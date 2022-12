Les articles sur le fonctionnement et les répercussions d'éventuelles coupures de courant cet hiver pour soulager le réseau électrique se sont multipliés ces derniers jours.

Après un début d'automne très doux, le froid commence à s'installer, la consommation d'électricité augmente et l'inquiétude grandit. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, RTE, rappelle régulièrement que la disponibilité de l'énergie nucléaire est en-dessous des attentes, ce qui rend le risque de délestage plus concret.

Pour le moment, rien n'indique qu'il y aura plus de quelques jours (et en réalité quelques heures) de difficultés durant l'hiver, et encore pas pour tous les territoires, mais l'incertitude est grande à mesure que l'on prend en compte les risques de désorganisation.

Entreprises sans courant, écoles fermées et parents désemparés, réseaux de télécommunication injoignables (même pour les numéros d'urgence habituels) ou forces de l'ordre sur le terrain à la peine, chaque élément pris séparément ne rassure pas et fait craindre le chaos.

Les téléchargements d'EcoWatt progressent

Le dispositif EcoWatt proposé par RTE et qui donne la "météo" de l'électricité allant du vert au rouge permet d'anticiper et de savoir qui sera touché par les coupures afin de pouvoir s'organiser.

L'application mobile EcoWatt, qui fournit indicateurs et recommandations, n'avait pas connu un grand succès tant que la météo était clémente et la menace distante. Maintenant que cela se rapproche, le nombre de téléchargements a fortement augmenté.

De 300 000 téléchargements la semaine dernière, le nombre est passé à 700 000 ce dimanche soir, selon Xavier Pechaczyk, président du directoire de RTE, interrogé à ce sujet sur France Inter.

Ce dernier a par ailleurs indiqué que le gouvernement travaillait sur un scénario prévoyant 6 à 10 délestages durant l'hiver. Toutefois, une coupure de courant peut être annulée jusqu'à la dernière minute si les efforts de réduction de consommation d'énergie suffisent à raboter suffisamment le pic.

Il note que la consommation d'électricité est en baisse d'environ 6% actuellement, avec une action portée principalement par les entreprises. Durant les pics, les gestes des foyers particuliers auront leur rôle à jouer mais c'est surtout dans les bâtiments de bureaux, consommateurs de chauffage et d'éclairage (et encore beaucoup non LED), que les efforts seront appréciés.

EcoWatt : l'indicateur pour anticiper

Le dispositif informe sur les trois prochains jours de l'évolution de la consommation d'électricité en France. Vert en temps normal, il peut passer à l'orange en cas de situation plus tendue puis au rouge si le réseau est soumis à une forte pression de consommation.

EcoWatt rouge : en espérant ne pas en arriver là...

L'application EcoWatt permet de recevoir des notifications en cas de changement de couleur de l'indicateur et des conseils pour réduire la consommation d'électricité dans ces moments plus difficiles.

Mesures de sobriété énergétique, éco-gestes (couper les lumières, restreindre l'utilisation d'appareils électriques énergivores aux périodes hors des pics) et en dernier recours, mesures fortes comme la baisse de tension sur le réseau ou les coupures d'électricité, tout un dispositif est prévu pour empêcher un black-out total du réseau électrique dans l'Hexagone.