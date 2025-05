Les possesseurs de processeurs Intel Core i9 et i7 des dernières générations (13e et 14e) ont été nombreux à signaler des problèmes d'instabilité depuis un peu plus d'un an. Ces soucis se manifestaient notamment par des plantages inopinés dans les jeux vidéo ou les applications gourmandes. Face à cette situation, Intel avait déjà déployé un microcode correctif, présenté comme la réponse définitive à ces désagréments. Et pourtant, voilà qu'un nouveau firmware apparait...

Les problèmes d'instabilité des processeurs Intel enfin corrigés ?

Depuis plus d'un an, une vague de rapports pointait des instabilités chroniques sur les processeurs Intel Raptor Lake et Raptor Lake Refresh. Ces puces puissantes montraient des faiblesses et instabilités, conduisant à des erreurs ou des arrêts brutaux du système.

Intel avait pris son temps pour réagir et déployé un nouveau microcode (0x12C) en octobre dernier. Le groupe avait été au coeur d'une polémique en pointant initialement du doigt les fabricants de cartes mères comme responsables de la situation avec des réglages de tension trop élevée... Avant de se raviser face à l'évidence : ses processeurs de 13e et 14 générations ont bel et bien un problème.Finalement, le microcode proposé corrigeait le tir, Intel spécifiant avoir trouvé l'origine des problèmes et indiquant en avoir fini avec les instabilités...Mais en mars dernier, on voyait déjà apparaitre un microcode 0x12B, alors que certaines instabilités subsistaient, Intel précisait que ce dernier n'était pas lié à ces problèmes, définitivement corrigés...

Et bien Intel remet le couvert avec le microcode 0X12F qui s'adresse justement aux tensions du CPU....

Ce que l'on sait de ce nouveau microcode

Un microcode est un type de firmware. Il est directement intégré au processeur. Il permet au fabricant d'ajuster finement le comportement de la puce après sa commercialisation. Intel, précise ainsi :

Dans le cadre de ses efforts d'amélioration continue de ses produits, Intel publie une nouvelle mise à jour du microcode (0x12F) qui complète la mise à jour 0x12B publiée en septembre 2024. Ce nouveau microcode améliore encore les conditions système susceptibles de contribuer à l'instabilité du décalage Vmin sur les systèmes Intel Core de 13e et 14e générations. Intel publie cette mise à jour 0x12F suite à une enquête menée sur un nombre limité de rapports concernant des systèmes fonctionnant en continu pendant plusieurs jours avec des charges de travail peu actives et peu threadées

Les problèmes de stabilité auraient ainsi refait surface, mais cette fois Intel a la parade. La marque annonce que ces soucis ne concerneraient que quelques rares processeurs qui fonctionnent en continu sur plusieurs jours... Le problème aurait été isolé et corrigé dans le nouveau microcode.

Comment obtenir cette mise à jour cruciale ?

L'application de ce nouveau microcode se fera par le biais d'une mise à jour du BIOS/UEFI de votre carte mère. Il est donc impératif de vous rendre sur le site internet du fabricant de votre carte mère (Asus, Gigabyte, MSI, ASRock, etc.). Consultez la section support de votre modèle spécifique. Vous pourrez y vérifier la disponibilité d'un nouveau BIOS intégrant ce correctif Intel. L'installation d'une mise à jour BIOS est une opération qui demande de la prudence.