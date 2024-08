Le groupe Intel a connu des jours meilleurs et affronte une période difficile, entre ventes de processeurs au ralenti et phase de transition pour ses nouvelles initiatives, du développement de l'activité à l'établissement d'une gamme de cartes graphiques dédiées ARC en passant par une arrivée tardive sur le segment des accélérateurs IA avec son offre Gaudi3.

Au milieu du gué, la firme de Santa Clara a dû en plus composer avec des problèmes de stabilité de ses processeurs Intel Core de 13ème et de 14ème génération, c'est à dire les plates-formes Raptor Lake et Raptor Lake Refresh qui constitue le coeur actuel de sa gamme.

Face à toutes ces difficultés, Intel tente de rassurer en essayant de diffuser quelques bonnes nouvelles. Le procédé de gravure Intel 18A (équivalent 1,8 nm) progresse bien et va permettre aux processeurs Panther Lake et Clearwater Forest d'arriver dans les temps l'an prochain tout en offrant des capacités de production pour le service de fonderie IFS.

Rassurer pour Arrow Lake

La firme a également donné des nouvelles de la prochaine génération de processeurs x86, baptisée Arrow Lake et qui représentera la famille Intel Core de 15ème génération.

Lors d'un événement Asus, Intel aurait affirmé qu'Arrow Lake apportera une solide amélioraton en efficacité énergétique et consommera 100W de moins que Raptor Lake tout en maintenant des fréquences élevées et avec des peformances renforcées, selon le leaker chinois Little Pigeon qui dévoile les grandes lignes de cette réunion interne.

Par ailleurs, les modifications du microcode de Raptor Lake pour parer les problèmes de surtension et la consommation d'énergie élevée des processeurs n'affecteront pas les fréquences d'overclocking du mode Turbo Boost des processeurs de séries K et KF qui auront droit par ailleurs à deux années supplémentaires de garantie.

Les GPU Battlemage en fin d'année

Intel aurait également indiqué durant cette réunion que ses cartes graphiques dédiées de deuxième génération ARC Battlemage seraient lancées en fin d'année avec des gains significatifs de performances.

Elles exploiteront une architecture graphique Intel Xe 2 mais peu de détails précis sont connus et les spéculations vont bon train sur ce qu'elles proposeront. Elles devraient se positionner sur le marché de milieu de gamme, là où ARC Alchemist a discrètement occupé le terrain de l'entrée de gamme en 2023.

Avec un lancement en fin d'année, la stratégie GPU d'Intel risque toutefois de se trouver en confrontation directe avec le lancement des premières cartes graphiques GeForce RTX 50 de Nvidia dotées de la nouvelle architecture Blackwell.

Les deux familles ne jouant pas dans la même catégorie, les frictions seront peut-être moindres mais la visibilité de la nouvelle gamme de GPU Intel risque d'être impactée par le champion des cartes graphiques gaming.