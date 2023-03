Creality, une entreprise pionnière dans l'impression 3D, va célébrer son 9ème anniversaire le 9 avril prochain avec à la clé des annonces et des promotions valables dès aujourd'hui.

Depuis sa création en 2014, la marque a expédié plus de 5 millions de produits dans plus de 100 pays, permettant aux fans d'impression 3D de concrétiser leur créativité. Creality est maintenant une marque leader dans le domaine de l'impression 3D, avec une base de consommateurs mondiale de plus de 3,5 millions d'individus.

Le PDG de Creality, Ao Danjun, considère les clients et les partenaires commerciaux comme "la richesse la plus précieuse de l'entreprise". Pour l'avenir, Creality continuera à promouvoir l'impression 3D et à améliorer l'expérience utilisateur.

Pour célébrer son anniversaire, Creality va annoncer le lancement de plusieurs nouveaux produits, tels que la série K1 équipée d'une IA ainsi qu'une nouvelle imprimante à résine intelligente avec un écran 8K de 10,3 pouces.

Des produits connexes tels qu'un graveur laser de 40W et le scanner CR-Scan Ferret seront également présentés. Pour la première fois, Creality dévoilera une collection de chaussures imprimées en 3D pour les personnes appréciant la mode futuriste. Un concours de conception de modèles de chaussures sera organisé pour encourager les utilisateurs à laisser libre courts à leur imagination.

Creality propose également des soldes pour célébrer son anniversaire. Ainsi, du 16 mars au 1er avril, des offres sur la série Ender sont disponibles dans les boutiques officielles de Creality. Du 2 au 9 avril, les soldes du 9ème anniversaire proposeront des réductions supplémentaires sur les produits les plus populaires de Creality, ainsi que des tirages au sort pour gagner des imprimantes 3D gratuites et des cartes-cadeaux.

Citons par exemple la récente imprimante 3D Creality Ender-5 S1 qui fait l'objet d'une promotion avec un Sonic Pad offert !

D'ailleurs, parlons de cette imprimante 3D Creality Ender-5 S1 qui possède une surface d'impression de 220 x 220 x 280 mm et un extruder "Sprite" Direct Drive double entrainement. Elle est dotée, d'origine, d'une carte mère silencieuse 32-bit et d'un écran tactile couleur de 4,3". La vitesse d'impression moyenne est de 120 mm/s avec des pointes à 250 mm/s.

Cette imprimante 3D Creality Ender-5 S1 + Sonic Pad offert est vendu 604 € au lieu de 848 € soit 244 € d'économisé sur le site officiel de Creality en ajoutant le code CLB5 au moment de la commande.

A noter que d'autres imprimantes 3D sont également à prix réduit à savoir :



Pour finir, vous pourrez retrouver l'ensemble de la gamme d'imprimantes 3D Creality sur leur site officiel ainsi que sur la boutique officielle sur Amazon (mais qui possède beaucoup moins de produits)