Tous les ans à cette période, l'ensemble des marques du secteur du high tech rivalisent d'offres, et cette année encore, Creality n'est pas en reste avec des promotions sur l'intégralité de son catalogue dans le cadre du Black Friday. L'occasion de s'équiper à moindres frais ou de renouveler son fablab !
C'est l'occasion d'économiser jusqu'à 1300 € selon les produits proposés, tout en profitant d'un calendrier d'opérations plutôt fourni et bien rodé.
Depuis le 10 novembre et jusqu'au 30 novembre, vous pourrez ainsi acquérir des imprimantes, scanner 3D, des graveurs ou même du consommable avec des remises parfois cumulable
Du 16 au 23 novembre, la marque lancera ses "Crazy Deals" permettant d'obtenir des rabais supplémentaires, puis un cadeau est annoncé pour Thanksgiving (le 27 novembre). Le tout se terminera sur le "Black Friday Carnival" du 28 au 29 novembre avec des remises supplémentaires, mais attention, les stocks seront alors ultra limités !
Pour cette année, Creality fait les choses en grand et prévoit, en dehors des remises simples, une foule de ventes "Combo", comprenez des "lots" avec du filament offert pour les imprimantes, des consommables divers avec les graveurs, ou même des packs imprimante + scanner 3D à des prix massacrés !
Tout le consommable profite d'offres spéciales, et la marque a même lancé une sorte de "calendrier de l'avent" avec des coupons et remises supplémentaires à découvrir chaque jour.
En marge, pour 2 accessoires achetés, vous profiterez d'une remise de 15%, qui passe à 20% dès 4 articles, et 30% dès 6 articles !
Même le programme d'échange profite des remises pour l'achat de nouveau matériel, c'est véritablement la saison pour acheter sur le site de Creality.
Parmi les offres, 3 ont retenu notre attention :
Creality K2 Plus Combo 3D Printer
Pensée pour l’impression multicouleurs haut de gamme, la K2 Plus Combo que nous avons testée associe un large volume de 350 × 350 × 350 mm, une chambre chauffée, un système CFS pour gérer jusqu’à 16 couleurs et une extrusion directe très stable. Pour le Black Friday, la K2 Plus Combo 3D Printer est à seulement 1249,00 € au lieu de 1499,00 €.
Falcon A1 Pro 20 W – Laser graveur & cutter
Le Falcon A1 Pro 20 W est un graveur / découpeur laser enfermé dans un châssis sécurisé, avec reconnaissance automatique des matériaux, caméra intégrée et vitesse de travail élevée. C’est la machine idéale pour passer du prototypage à la petite production. En promo Black Friday, vous trouverez le Falcon A1 Pro 20 W au petit prix de 859,00 € au lieu de 1179,00 €.
CR-Scan Raptor 3D scanner
Le CR-Scan Raptor 3D scanner vise clairement l’usage pro : précision élevée, laser bleu + NIR, scan rapide et capacité à capturer même les surfaces sombres ou métalliques. Idéal pour l’ingénierie, le rétro-design ou la numérisation de pièces complexes. En Black Friday, le scanner CR-Scan Raptor 3D Scanner descend à seulement 1019,00 € au lieu de 1589,00 €.
Les autres offres Black Friday Creality :
Imprimantes 3D & combos
- K1C 2025 3D Printer au prix de 399,00 € au lieu de 599,00 €
- Ender-3 V3 au prix de 319,00 € au lieu de 449,00 €
- Ender-3 V3 KE au prix de 239,00 € au lieu de 299,00 €
- Creality Hi Combo 3D Printer au prix de 349,00 € au lieu de 489,00 €
- Sermoon S1 + Creality Hi Combo au prix de 2 799,00 € au lieu de 3 129,00 €
- K2 Plus Combo au prix de 1249 € au lieu de 1 499 €
- K1 Max 3D Printer au prix de 649,00 € au lieu de 969,00 €
- Creality Hi + Build Plate + Nozzle + RFID Filament 2 kg au prix de 427,50 € au lieu de 633,96 €
- K2 Plus (imprimante seule) au prix de 999,00 € au lieu de 1 299,00 €
- K1 3D Printer au prix de 299,00 € au lieu de 539,00 €
- Ender-3 V3 Plus au prix de 399,00 € au lieu de 519,00 €
- Ender-3 V3 SE au prix de 169,00 € au lieu de 239,00 €
- K2 Pro Combo 3D Printer au prix de 999,00 € au lieu de 1 099,00 €
- K2 / K2 Combo 3D Printer au prix de 539,00 € au lieu de 659,00 €
- Halot X1 Combo au prix de 549,00 € au lieu de 649,00 €
Scanners 3D
- CR-Scan Raptor Pro 3D Scanner au prix de 1 614,00 € au lieu de 1 999,00 €
- Creality RaptorX 3D Scanner au prix de 3 403,00 € au lieu de 4 699,00 €