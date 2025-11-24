Tous les ans à cette période, l'ensemble des marques du secteur du high tech rivalisent d'offres, et cette année encore, Creality n'est pas en reste avec des promotions sur l'intégralité de son catalogue dans le cadre du Black Friday. L'occasion de s'équiper à moindres frais ou de renouveler son fablab !

C'est l'occasion d'économiser jusqu'à 1300 € selon les produits proposés, tout en profitant d'un calendrier d'opérations plutôt fourni et bien rodé.

Depuis le 10 novembre et jusqu'au 30 novembre, vous pourrez ainsi acquérir des imprimantes, scanner 3D, des graveurs ou même du consommable avec des remises parfois cumulable

Du 16 au 23 novembre, la marque lancera ses "Crazy Deals" permettant d'obtenir des rabais supplémentaires, puis un cadeau est annoncé pour Thanksgiving (le 27 novembre). Le tout se terminera sur le "Black Friday Carnival" du 28 au 29 novembre avec des remises supplémentaires, mais attention, les stocks seront alors ultra limités !



Pour cette année, Creality fait les choses en grand et prévoit, en dehors des remises simples, une foule de ventes "Combo", comprenez des "lots" avec du filament offert pour les imprimantes, des consommables divers avec les graveurs, ou même des packs imprimante + scanner 3D à des prix massacrés !

Tout le consommable profite d'offres spéciales, et la marque a même lancé une sorte de "calendrier de l'avent" avec des coupons et remises supplémentaires à découvrir chaque jour.



En marge, pour 2 accessoires achetés, vous profiterez d'une remise de 15%, qui passe à 20% dès 4 articles, et 30% dès 6 articles !

Même le programme d'échange profite des remises pour l'achat de nouveau matériel, c'est véritablement la saison pour acheter sur le site de Creality.



Parmi les offres, 3 ont retenu notre attention :

Creality K2 Plus Combo 3D Printer

Falcon A1 Pro 20 W – Laser graveur & cutter Le Falcon A1 Pro 20 W est un graveur / découpeur laser enfermé dans un châssis sécurisé, avec reconnaissance automatique des matériaux, caméra intégrée et vitesse de travail élevée. C’est la machine idéale pour passer du prototypage à la petite production. En promo Black Friday, vous trouverez le Falcon A1 Pro 20 W au petit prix de 859,00 € au lieu de 1179,00 €.

