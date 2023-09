Suite à la présentation de la nouvelle gamme de produits Creality jeudi dernier à Munich, la marque revient ainsi aux bases et à son modèle emblématique qui l'a propulsée sur le marché et a largement participé à démocratiser l'impression 3D grand public : la CR-10.

Pas de version Smart révisée cette année, mais une CR-10 SE qui voit l'arrivée d'améliorations plutôt bien senties.

La CR10 bascule vers Klipper

On retrouve donc une imprimante cartésienne qui se dote cette fois de rails linéaires sur les axes X et Y pour moins de frottements, une meilleure fluidité et plus de vitesse de déplacement des axes.

On découvre une machine au design repensé avec une électronique dans la base et un carénage très anguleux à l'image de certaines voitures de sport. Une barre de LED sur le dessus permet d'éclairer l'impression en cours comme sur CR10 Smart. On trouve un écran tactile couleur au format portrait sur le coté droit qui propose l'interface Creality OS.

Cela implique donc l'intégration de Klipper au sein de la machine pour des vitesses d'impression en hausse : jusqu'à 600 mm/s avec des accélérations à 8000 mm/s.

Sous un nouveau carénage, on retrouve un extrudeur Sprite direct drive double entrainement, avec un ventilateur à 12000 tours par minute pour garantir des impressions rapides sans déformations liées à la chaleur résiduelle. La machine embarque par ailleurs une connexion WiFi pour un contrôle à distance depuis une interface Web ou l'ancrage directement au sein de Creality Print, le slicer de la marque.

La machine sera disponible à partir du 22 septembre au prix de 499 €, mais vous pouvez dès à présent trouver la Creality CR-10 SE en précommande sur le site officiel avec en prime 2 bobines de filament PLA offertes !