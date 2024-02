Cet été, Creality opérait déjà une montée en gamme de son découpeur laser Falcon 2 en déclinant l'ensemble avec une tête laser d'une puissance de 40 W (contre 22 W avant). Désormais, il est l'heure d'accueillir le Falcon 2 Pro, une version toujours plus aboutie du dispositif.

Creality indique ainsi avoir profité des retours de sa communauté pour faire évoluer son laser, et lance ainsi son tout premier laser fermé.

La marque a ainsi conservé la version 40 W de son Falcon 2 qui est désormais pleinement intégré dans un nouveau châssis surmonté d'un capot en acrylique rouge transparent qui filtre les radiations nocives pour l'oeil de l'utilisateur tout en lui offrant une pleine visibilité sur le travail en cours.

Le système est bien plus qu'un simple Falcon 2 surmonté d'un caisson : tout est d'un seul bloc et parfaitement étanche aux fuites lumineuses, ce qui permet à Creality d'obtenir une certification de laser de classe 1 pour son appareil.

L'avantage du Falcon 2 Pro, outre cette certification, est qu'il offre une bonne visibilité sur le travail en cours, notamment par l'intégration de panneaux transparents sur les côtés, mais qu'il se veut également plus ergonomique puisque ses commandes sont situées à l'extérieur et accessibles à tout moment.

Pour aller plus loin, Creality a ajouté trois modules de surveillance supplémentaires : suivi de la circulation d'air dans l'enceinte, suivi de la lentille et détecteur de flammes. Des indicateurs sur la tête témoignent ainsi de l'assistance à la coupe par propulsion d'air (Air assist), détection du taux d'encrassement de la lentille et alerte et coupure en cas de détection de flammes.

À cela s'ajoutent plusieurs dispositifs de sécurité : détecteurs de fin de course bidirectionnels, verrouillage du caisson, bouton d'arrêt d'urgence, et détection de blocage.

Pour se montrer plus ergonomique, le Falcon 2 Pro embarque également une caméra qui permet de visualiser la zone de travail en direct et permet de placer avec précision les calques à graver ou découper. Il se dote également d'un module Air Assist de série.

Le Falcon 2 Pro conserve la possibilité d'interchanger les têtes et de basculer ainsi d'un module 40 W à un module 22 W pour profiter d'une plus grande finesse de gravure. La version 40 W s'accompagne également d'un module laser de 1,6 W pour la gravure délicate et fine.

La zone de travail se veut conséquente : 400 x 415 mm. Elle se veut également particulièrement accessible : le fond est installé sur des glissières le transformant en tiroir pour faciliter la récupération des travaux, mais aussi, et surtout le nettoyage de l'ensemble.

Le cloisonnement pourra permettre un raccordement à une extraction ou à un module de filtrage de l'air. En outre, la cuve du Falcon 2 Pro est assez profonde pour accueillir un accessoire de gravure rotatif.

Le Falcon 2 Pro de Creality est disponible en précommande sur le site officiel en 2 versions 22 W et 40 W à partir de 1403 €, avec une tête laser 1,6 W offerte pour l'achat de la version 40 W ainsi qu'une réduction de 5% sur les 2 modèles mais uniquement pendant la phase de précommande.