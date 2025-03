Creality a créé la surprise en levant le voile sur sa prochaine génération de graveurs et découpeurs laser, principalement avec le Falcon A1, un modèle qui s'annonce à la fois novateur et plutôt accessible.

Déjà fort d'une certaine expertise dans le domaine comme nous avions pu le constater avec le test du Falcon Pro 40 W, Creality adopte définitivement le format de laser fermé, qui offre davantage de possibilités pour les utilisateurs.

Le Falcon A1 propose ainsi une cinématique CoreXY dans un format conscrit, un boitier faisant partie intégrante du châssis qui permet de piéger les émanations de fumées et de gaz, mais également les rayonnements laser, ouvrant la voie à un usage sans protection personnelle qui laisse toutefois la possibilité de surveiller le travail en cours.

Creality n'y va pas de main morte avec les technologies : la cinématique Core XY propose des déplacements à 600 mm/s et une fluidité ainsi qu'une maitrise incomparables pour les travaux de précision. La surface de travail s'avère confortable avec 381 x 305 mm.

Le Falcon A1 embarque une caméra intelligente grand-angle qui permet de surveiller le travail en cours, mais également de positionner ses calques dans l'outil de gravure en visualisant directement les supports à graver. En outre, il est possible d'installer plusieurs médiums dans le graveur et de laisser le laser automatiquement positionner les modèles à graver via la fonction travail de groupe.

Autre avantage de la caméra intégrée : elle est capable de reconnaitre automatiquement les matériaux proposés via un système de QR Codes. Cela ne vaut que pour les matériaux proposés sur le site de Creality, mais il permet d'ajuster automatiquement les réglages en fonction des modes souhaités : coupe ou gravure, pour des résultats parfaits à chaque fois et un travail en un clic.

Coté faisceau, le Falcon A1 propose une tête de 10 W via la compression de deux signaux LED avec un point de 0,06 x 0,08 mm seulement. Creality annonce la coupe d'acrylique de 9,6 mm d'épaisseur en une seule passe, 6 mm de bois et des gravures précises. Le module d'assistance d'air intégré est pour beaucoup dans les capacités de coupe annoncées, il permet également d'assurer une limitation des effets de brulure sur le bois et la plupart des matériaux.

Le Falcon A1 se présente comme l'outil idéal pour les utilisateurs souhaitant s'initier à la gravure et découpe laser, notamment pour ses fonctionnalités d'automatisation de la plupart des réglages. Mais cela vaut également par la conception cloisonnée et sécurisée qui permet au laser d'entrer dans la catégorie des Laser de classe 1.

Pour plus de sécurité, il est naturellement équipé de divers systèmes comme la reconnaissance de flammes, une extraction des fumées performante, ainsi qu'un bouton d'arrêt d'urgence.

Enfin, Creality propose un logiciel de contrôle gratuit, performant et facile d'utilisation, qui permet l'édition d'images. Le logiciel Falcon propose en effet diverses fonctions d'édition avec de nombreux outils pour rendre vos conceptions vraiment uniques comme la possibilité d'éditer les nœuds, de séparer et fermer les formes ou encore le stylo en mode dessin libre.

Vous trouverez sur le site officiel de Creality le graveur et découpeur laser Falcon A1 10 W actuellement à seulement 529 € au lieu de 589 € prix officiel.

Plus d'information sur le groupe Facebook dédié au Falcon A1 ou le groupe Facebook dédié Falcon. Vous pouvez aussi télécharger le logiciel Falcon Design Space, ou vous abonner au groupe Youtube sur le laser Falcon.