Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de produits en provenance de chez Geekbuying. Ce revendeur chinois nous propose de belles remises sur les imprimantes 3D, leurs accessoires et sur les graveurs laser.

Commençons avec l'imprimante 3D Creality K1 Max. Cette imprimante FDM core XY est dotée d’un volume d’impression de 300 x 300 x 300 mm et dispose d’une extrudeuse direct drive à double entrainement. Sa buse haute température vous permet de traiter une multitude de matières comme le PLA, l’ABS, le PETG et bien d’autres à des vitesses allant jusqu’à 600 mm/s.

Cette imprimante 3D Creality K1 Max est proposée à 751 € au lieu de 969 € avec le code NNNFRK1MAX chez Geekbuying. La livraison est gratuite sous 2 à 7 jours depuis l'Europe.





Continuons avec l'imprimante 3D Creality K1. Elle peut imprimer des pièces dans un volume de 220 x 220 x 250 mm (L x l x h), ce qui permet de réaliser des projets de grande envergure avec facilité. Son système de nivellement automatique garantit une configuration rapide et des impressions homogènes. La machine utilise un extrudeur direct drive à double entrainement avec un système Lidar.

Cette imprimante 3D Creality K1 est vendue 459 € au lieu de 552 € avec le code NNNFRCRK1 chez Geekbuying. Comptez 2 à 7 jours pour la livraison pour pas un euro de plus, depuis la Pologne.





Enchainons avec le graveur laser Creality Falcon2. Cette graveuse laser dispose d'un bloc laser de 22 W et peut travailler sur une surface de 400 x 415 mm. La machine grave et découpe du plastique et du bois jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Ce graveur travaille à une vitesse allant jusqu'à 400 mm/s. L'engin intègre 5 niveaux de protection et est contrôlable via un PC ou une carte SD.

Ce graveur laser Creality Falcon2 est commercialisé 543 € au lieu de 651,75 € avec le code GKB23SS50 chez Geekbuying. La livraison est offerte sous 5 jours depuis la Pologne.





Et d'autres produits affichent également des remises à savoir :

De plus, la boutique propose de belles promotions sur la page dédiée ainsi que des codes promotionnels :

GKB23SS10 :10 $ dès 100 $ d'achat

:10 $ dès 100 $ d'achat GKB23SS25 :25 $ dès 300 $ d'achat

:25 $ dès 300 $ d'achat GKB23SS50:50 $ dès 550 $ d'achat

10 $ de remise si vous payez via PayPal, Klarna, carte de crédit à partir de 200 $ d'achat

de remise si vous payez via PayPal, Klarna, carte de crédit à partir de 200 $ d'achat 20 $ de remise si vous payez via PayPal, Klarna, carte de crédit à partir de 600 $ d'achat

de remise si vous payez via PayPal, Klarna, carte de crédit à partir de 600 $ d'achat 30 $ de remise si vous payez via PayPal, Klarna, carte de crédit à partir de 800 $ d'achat



Nous vous invitons à consulter notre top 3 du jour avec du matériel pour gamer / streamer en promotion.